Julián Álvarez le pidió perdón a los hinchas de Atlético de Madrid: “Entiendo el enojo”

El argentino reconoció su accionar durante el mercado de pases, cuando declaró que quería jugar en Barcelona.

Este sábado, Atlético de Madrid venció 1-0 a Deportivo La Coruña por una nueva jornada de LaLiga. Como no podía ser de otra manera, Julián Álvarez marcó el gol del triunfo para volver a demostrar que la sequía goleadora ya es parte del pasado y recuperó su buen nivel individual. Además, al término del partido le pidió perdón a los hinchas.

Cabe recordar que el argentino declaró que quería jugar en Barcelona en reiteradas oportunidades durante el mercado de pases de mitad de año, para hacer público su deseo de cambiar de club dentro del fútbol español. Sin embargo, el conjunto colchonero rechazó todas las ofertas que llegaron y encima los fanáticos se enojaron con él.

Julián Álvarez, delantero argentino de Atlético de Madrid. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con Movistar, rompió el silencio. “Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial, fueron una equivocación de mi parte“, reconoció Julián ante el micrófono. De hecho, también manifestó: “Entiendo el enojo de la gente, yo también como hincha me hubiera enojado“.

Pocos segundos más tarde, amplió su discurso al respecto. “Además por por cómo me han bancado y me han apoyado siempre durante todos estos años, estas últimas últimas semanas también han sido muy generosos, así que eso lo valoro mucho“, aseguró Álvarez en una clara señal de querer recuperar el cariño de los hinchas de Atlético de Madrid.

"Quiero pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. Fue una equivocación por mi parte. Yo como hincha también me hubiera enojado".



🎙️ Julián Álvarez rompe su silencio con @Rsierraplus en #DeportePlus. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/IfOwx486Yj — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 24, 2026

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El gol de Julián Álvarez para el triunfo de Atlético de Madrid