Alineaciones de Barcelona y Real Madrid por el duelo de la fecha 10 de LaLiaga

En el Camp Nou se juega el primer Derbi de la temporada en España.

En el marco de la fecha 10 de LaLiga, en el Spotify Camp Nou, Barcelona recibe a Real Madrid en la primera edición del Derbi de España en la temporada, con el objetivo de sumar una nueva victoria para seguir como líder con puntaje perfecto, mientras que su rival no quiere perderle pisada en el certamen.

El Blaugrana, que viene de perder con el PSG por la Champions League, seguirá puntero en esta fecha salga como salga en este encuentro. Ganar será de vital importancia para sacarle cinco puntos a Atlético de Madrid y 9 al Merengue en la pelea por la cima.

Real Madrid, por su parte, ganó entre semana por el certamen continental, pero sufrió una dura baja de último momento, ya que por un cuadro gripal no estará a disposición el arquero belga Thibaut Courtois. En su lugar aparecerá el ucraniano Andriy Lunin, su habitual suplente.

Las alineaciones de Barcelona y Real Madrid por LaLiga

Barcelona : Joan García; Joao Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha.

: Joan García; Joao Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha. Real Madrid: Andriy Lunin; Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Yan Diomandé, Arda Güler, Bernardo Silva; Kylian Mbappé.

La tabla de posiciones de LaLiga