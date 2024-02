Barco todavía no llegó y Brighton ya acordó el fichaje de su nueva joya

Consumada la venta de Valentín Barco al Brighton, que pagó a Boca los 10 millones de dólares de su cláusula de rescisión, el futbolista no ha podido incorporarse todavía a los entrenamientos con su nuevo equipo debido a que acudió al llamado de Javier Mascherano para disputar con la Selección Argentina Sub 23 el Torneo Preolímpico de Venezuela.

Mientras tanto, el club inglés no ha frenado su avanzada en el mercado de fichajes y según avanzó este miércoles el periodista David Ornstein, de The Athletic, llegó recientemente al acuerdo para la llegada de otra joya de 19 años, pero que se desempeña como delantero.

Se trata de Ibrahim Osman, futbolista de ascendencia ghanesa que en 2022 había dejado su país para dar el salto al fútbol europeo vinculándose al Nordsjaelland de Dinamarca en el que completó una prometedora primera mitad de temporada, ganando en continuidad y haciendo que Brighton posara sus ojos en él.

Siempre según Ornstein, el club inglés pagó por Osman casi el doble de lo que tuvo que invertir en sacar de Boca a Valentín Barco, pues el acuerdo que calificó como “total” se selló a partir del pago de 19.5 millones de euros. El ghanés, de todos modos, permanecerá en su actual equipo hasta que finalice la temporada, aunque en los próximos días viajará a Inglaterra para ya someterse a los exámenes médicos de rutina.

Un club que apuesta por talentos jóvenes

Barco y Osman no son una excepción en la estrategia de fichajes del Brighton, sino todo lo contrario. El equipo que históricamente militó en el ascenso, llegando a pasar por la Cuarta División en 2001, ascendió a la Premier League en 2009 y de a poco fue construyendo una estructura que apunta a los futbolistas jóvenes de ligas periféricas, con lo que ha sido capaz de jerarquizar poco a poco su plantilla y realizar ventas que sobrepasaron ampliamente el dinero invertido.

El ejemplo por excelencia es el de Moisés Caicedo, mediocampista ecuatoriano a quien a mediados de 2023 transfirieron al Chelsea en una venta histórica de 133 millones de euros, la quinta más alta de todos los tiempos en el fútbol mundial.

¿Cuándo llega Barco?

El arribo de Valentín Barco, que firmó contrato hasta 2028, sí será inmediato. Lo único que retrasó su arribo es la participación en el Preolímpico de Venezuela, torneo en el que a la Selección Argentina solo le quedan dos partidos por disputar: el jueves 8 ante Paraguay, en el que el ex Boca no podrá ser parte por la expulsión que recibió ante La Vinotinto; y el 11 de febrero ante Brasil, donde definirá si consigue o no uno de los dos boletos a los Juegos Olímpicos de París.