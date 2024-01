Luego de su salida de Boca y del fuego cruzado con el Consejo de Fútbol, Valentín Barco fue oficializado como jugador del Brighton. Al Colo, actualmente en la Selección Argentina Sub 23, lo presentaron formalmente en las redes del club con un video.

Con el apodo “Wonderkid” con el que lo bautizaron hace poco y haciendo referencia a que es uno de los jóvenes más fichados en el juego Football Manager, el conjunto inglés anunció la firma del zurdo de 19 años. Dato no menor: lo anunciaron como lateral izquierdo.

Al final del video, aparece el propio jugador hablándole en inglés a los simpatizantes de su nuevo equipo. “Hello Brighton fans, I’m Valentín Barco. See you soon! (Hola hinchas del Brighton, soy Valentín Barco. Nos vemos pronto)”, fueron las palabras del pibe.

Los detalles de la llegada Valentín Barco en Brighton

En el comunicado oficial, se confirmó que el Colo Barco firmó por cuatro años y medio en su nuevo equipo y estará allí hasta junio de 2028. David Weir, director deportivo del club, expresó: “Conocemos a Valentin desde hace mucho tiempo y estamos impresionados con el progreso que ha logrado a nivel nacional e internacional. “Estamos encantados de darle la bienvenida al club y estamos deseando ver cómo progresa y se desarrolla con Roberto (De Zerbi)”.

“Ha jugado predominantemente en el lado izquierdo, como lateral, lateral o extremo, pero también demostró su versatilidad con Boca, jugando en el mediocampo. Es un prospecto apasionante, pero también es importante que le demos tiempo, ya que necesita adaptarse y adaptarse al nuevo entorno y a la Premier League”, agregó el directivo.

Además, la institución presenta al futbolista contando que “llega tras disputar 35 partidos en el primer equipo de Boca, donde Pasó por la academia y ayudó al club a llegar a la final de la Copa Libertadores del año pasado”.

Barco habló de su salida de Boca

Hace unos días, en diálogo con ESPN, el Colo contó cómo terminó decidiendo irse del Xeneize: “Cómo ya todos saben me había quedado cuando me vino a buscar Getafe, que me pude haber ido libre y decidí quedarme y renovar. El sueño que tenía era jugar en la primera de Boca“.

“Me quedé nuevamente en la mitad de la copa, que me vinieron a buscar y yo le dije a mi representante que no, que hasta la final de la copa no escuchaba nada. Ahora vinieron de vuelta y pienso que es lo mejor para seguir creciendo. El sueño de todos es jugar en Europa. Yo le quería dejar un porcentaje a Boca. Tratamos de negociar, pero como no se llegó a un acuerdo ejecutamos la cláusula“, argumentó.