Celta vs. Betis: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 10 de la LaLiga

Celta recibe a Betis este domingo 25 de octubre desde las 12:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. El Betis llega con ocho puntos de ventaja sobre el Celta en la tabla y las ganas de meterse en zona europea, mientras los de Vigo buscan despegar de la mitad de la tabla para no perderle pisada a los puestos de arriba.
Ninguno de los dos se juega algo urgente todavía, pero sumar acá puede ser la diferencia entre pelear arriba o quedar relegado a mitad de tabla en las próximas semanas.
La actualidad de ambos equipos
El Celta llega golpeando la puerta de la zona alta después de ganarle 2-1 a Alavés en su último partido de local. Antes había empatado sin goles como visitante ante Elche, aunque el recuerdo más fresco sigue siendo el 5-0 que le metió a Racing de Santander hace algunas semanas. Con 11 puntos en nueve fechas, el equipo de Balaídos necesita un triunfo que lo meta de lleno en la pelea por los puestos de arriba.
El Betis tuvo una semana para el olvido en la última fecha: cayó 5-2 como local ante Barcelona después de una seguidilla positiva. Antes de ese traspié había goleado 5-2 a Osasuna, también en su cancha, lo que confirma a un equipo que mete y recibe goles con facilidad. Con 19 unidades es cuarto en la tabla y no quiere que la derrota reciente le corte el envión.
El historial entre Celta y Betis
El historial entre ambos está prácticamente parejo: de 54 enfrentamientos, el Celta ganó 19, el Betis 17 y hubo 18 empates, con los gallegos siendo apenas más efectivos de cara al arco. En los últimos diez cruces directos la tendencia confirma esa paridad, con varios empates recientes y resultados que se repartieron entre ambos lados, sin que ninguno logre sacar una ventaja clara en el historial reciente.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/03/2026
|Betis vs. Celta
|1-1
|Primera División
|27/08/2025
|Celta vs. Betis
|1-1
|Primera División
|08/02/2025
|Celta vs. Betis
|3-2
|Primera División
|10/11/2024
|Betis vs. Celta
|2-2
|Primera División
|12/04/2024
|Betis vs. Celta
|2-1
|Primera División
|03/01/2024
|Celta vs. Betis
|2-1
|Primera División
|04/02/2023
|Betis vs. Celta
|3-4
|Primera División
|02/10/2022
|Celta vs. Betis
|1-0
|Primera División
|20/03/2022
|Celta vs. Betis
|0-0
|Primera División
|02/01/2022
|Betis vs. Celta
|0-2
|Primera División
Horario del partido
- Argentina: 12:15 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
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- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 10:00 hs
- Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 14:30 hs
- Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 17:00 hs
- Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 17:00 hs
En síntesis
- Celta y Betis se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Celta suma 11 puntos en el torneo.
- Betis suma 19 puntos en el torneo.