Celta y Villarreal se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Estadio Balaidos, por la jornada 14 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Celta recibe a Villarreal este domingo 29 de noviembre desde las 14:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. Ninguno de los dos llega sobrado de resultados y eso hace que este duelo pese más de lo que indica la tabla. Celta y Villarreal necesitan puntos para no seguir mirando de reojo la mitad baja.

Son dos equipos que vienen de perder y que no pueden permitirse otra racha negativa en la mitad de la tabla de LaLiga.

La actualidad de ambos equipos

El Celta llega golpeado tras caer 1-2 ante Real Madrid de visitante, un resultado que no empaña del todo porque venía de un empate sin goles frente a Levante. Antes de eso había sufrido una goleada en contra ante Rayo Vallecano, así que la imagen reciente del equipo gallego es irregular. Está 15° con 13 puntos en 13 partidos y necesita un triunfo que le devuelva algo de confianza en su cancha.

Villarreal tampoco atraviesa su mejor momento: cayó 2-3 ante Barcelona en su visita más reciente, aunque en el partido anterior había goleado 2-0 a Getafe como local. La derrota ante Espanyol a fines de octubre muestra que el equipo todavía no logra ser regular. Con 15 unidades y el 10° puesto, el conjunto amarillo llega con la idea de sumar de visitante para meterse en zona más tranquila.

El historial entre Celta y Villarreal

El historial entre ambos está muy parejo: de 42 enfrentamientos, Villarreal ganó 17 y Celta 16, con 9 empates de por medio. En goles también manda levemente el conjunto amarillo, 68 contra 58.

En los duelos más recientes el equilibrio se mantiene. El último antecedente fue una victoria de Villarreal por 2-1, pero antes hubo un empate y hasta una goleada 3-0 a favor del Celta, señal de que no hay un dominio claro de ninguno en los cruces de los últimos años.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/04/2026 Villarreal vs. Celta 2-1 Primera División 31/08/2025 Celta vs. Villarreal 1-1 Primera División 23/04/2025 Celta vs. Villarreal 3-0 Primera División 26/08/2024 Villarreal vs. Celta 4-3 Primera División 05/05/2024 Celta vs. Villarreal 3-2 Primera División 20/12/2023 Villarreal vs. Celta 3-2 Primera División 30/04/2023 Villarreal vs. Celta 3-1 Primera División 13/01/2023 Celta vs. Villarreal 1-1 Primera División 12/03/2022 Villarreal vs. Celta 1-0 Primera División 20/11/2021 Celta vs. Villarreal 1-1 Primera División

Horario del partido

Argentina: 14:30 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Chile: DIRECTV Sports, DGO

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DIRECTV Sports, DGO Ecuador: DIRECTV Sports, DGO

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DIRECTV Sports, DGO Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter

DIRECTV Sports, DGO, inter México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Valencia vs. Osasuna — domingo 29 de noviembre, 10:00 hs

Deportivo La Coruña vs. Barcelona — domingo 29 de noviembre, 12:15 hs

Real Sociedad vs. Sevilla — domingo 29 de noviembre, 17:00 hs

Espanyol vs. Getafe — lunes 30 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Celta y Villarreal se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga. El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO .

y . Celta suma 13 puntos en el torneo.

suma 13 puntos en el torneo. Villarreal suma 15 puntos en el torneo.