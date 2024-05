Finalizó la Premier League y el Manchester City se coronó campeón por cuarta vez consecutiva. En la última jornada terminó ganándole el mano a mano al Arsenal y logró obtener el título número diez de su historia a nivel liga. Sin embargo, el conjunto ciudadano no tuvo el dominio mostrado en campañas anteriores, y múltiples jugadores de otros equipos también se destacaron a niveles superlativos.

Uno de ellos fue Emiliano Martínez. El arquero argentino estuvo presente en 34 partidos con el Aston Villa por liga y en los mismos, recibió 48 goles y mantuvo su arco en 0 en 9 oportunidades. De hecho, el prestigioso medio The Athletic lo incluyó en el once ideal de la temporada como el mejor arquero del año. Sin embargo, para la Premier League en sí, y sus fanáticos, Dibu no fue el golero top de la campaña.

Es que en concreto, la página oficial de la liga inglesa publicó el XI ideal de la Premier 2023/24 elegido por los fans y en el mismo, el arquero elegido por los hinchas fue David Raya, el español que defiende el arco de Arsenal que ganó el Guante de Oro de la temporada.

En el realizado por The Athletic, Emiliano Martínez era el único argentino presente y en el publicado por Premier League no aparece ningún futbolista albiceleste, por más que jugadores como Alejandro Garnacho, Julián Álvarez y Alexis Mac Allister completaron grandes campañas individuales.

El XI ideal de los fans de la Premier League

El XI ideal de los fans de publicado por Premier League

Los fanáticos que votaron para armar el once ideal de la temporada incluyeron a David Raya (Arsenal) en el arco; a Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Wiliam Saliba (Arsenal), Gabriel (Arsenal) y Ben White (Arsenal) en defensa; Phil Foden (Manchester City), Rodri (Manchester City), Kevin De Bruyne (Manchester City) y Cole Palmer (Chelsea) en el mediocampo; y Erling Haaland (Manchester City) y Ollie Watkins (Aston Villa) en el ataque.

La campaña del Aston Villa en la Premier League

En este curso de la liga inglesa, el equipo villano sumó 68 puntos en 38 presentaciones, producto de 20 victorias, 8 empates y 10 derrotas. En los mismos, marcó 76 goles (quinto equipo más goleador), y recibió 61 (quinta valla menos vencida junto), por lo que tiene una diferencia de gol de +15.

Por otro lado, en cuanto al Big Six (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham), logró 5 victorias, dos de ellas ante Arsenal, empató en dos oportunidades y perdió en las cinco restantes.