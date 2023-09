El gran gesto de Di María para volver a Benfica: "No quiso escuchar a ningún otro club ni saber su sueldo"

Entre 2007 y 2010, antes de militar en pesos pesados de Europa como Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain y Juventus, Ángel Di María supo defender la camiseta de uno de los combinados más importantes del fútbol de Portugal como Benfica.

En aquel entonces, Fideo se despachó con 15 anotaciones y 28 asistencias al cabo de 120 partidos oficiales con la camisetas de las Águilas, donde, paralelamente, formó parte de la conquista de tres títulos. Así fue como dejó una gran imagen entre los hinchas.

En ese contexto, en el último mercado de pases y después de quedar libre de la Vecchia Signora, el reciente campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 concretó su retorno a Benfica. Y tuvo un enorme gesto para que eso se haga realidad.

Es que Rui Costa, presidente del equipo de Lisboa, reveló, en diálogo con ‘B24’, lo que hizo Di María para regresar al club: “Firmó un contrato un mes antes de venir al estadio. No quiso escuchar a ningún otro club cuando supo que Benfica quería ficharlo”, comenzó exteriorizando.

“No le importaba si la propuesta de Benfica era baja. Ni siquiera quiso saber cuál sería su sueldo, no pidió un euro más. Me dijo que tenía muchas ganas de volver a jugar en el club. Su salario no pasa del tope, inclusive vino sin bono de fichaje”, completó Rui Costa.

+ ¿Cuántos partidos jugó Di María en Benfica desde su regreso?

Desde su retorno a las Águilas, el experimentado futbolista argentino vio acción en cinco encuentros oficiales.

+ ¿Cuántos goles lleva Di María desde su retorno?

Ángel Di María acumula nada más ni nada menos que cuatro anotaciones desde su regreso a Benfica.