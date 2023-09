A pocos días de que la Selección Argentina afronte el primer partido correspondiente a las Eliminatorias CONMEBOL, donde tendrá que medirse ante Ecuador, todos los fanáticos quieren ver al mejor jugador del mundo: Lionel Andrés Messi.

Luego de que llegara al país en horas de la mañana tras lo que fue su partido frente a Los Angeles FC por una nueva jornada de la MLS, la Pulga ya se puso bajo las órdenes de Lionel Scaloni y quiere llegar a tope al cotejo en el Monumental.

Si bien el objetivo de la Selección Argentina será poder acceder a la próxima cita mundialista que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, quien se refirió a lo que ocurrirá con el futuro de Messifue el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia.

En más de una ocasión, a la Pulga le consultaron por lo que ocurrirá con su presencia en el próximo Mundial, a lo que siempre respondió que falta tiempo, pero que es muy posible que para dicha fecha ya se haya retirado de la Selección Argentina. Pero la postura de Chiqui Tapia dejó una luz de esperanza.

“Siempre va por más. Nunca te deja. Siempre te va sorprendiendo, va por más. Uno se lo imagina. ¿Cómo no me lo voy a imaginar? Me gustaría que esté. Con las condiciones que tiene, tranquilamente puede jugar el Mundial del 2026” , sostuvo el mandamás de la AFA en una charla en el evento Sports Summit Leaders. ¿Habrá una última función mundialista de Messi?

¿Cuándo juegan Argentina y Ecuador por las Eliminatorias de CONMEBOL?

El partido Argentina vs. Ecuador se llevará a cabo este jueves 7 de septiembre, en el Estadio Antonio Vespucio Liberti (Monumental), desde las 21.00 horas, por la 1° jornada de las Eliminatorias CONMEBOL rumbo al Mundial 2026.

¿Dónde ver el partido entre Argentina y Ecuador?

El partido Argentina vs. Ecuador se podrá seguir EN VIVO en territorio nacional por las pantallas de TV Pública y TyC Sports, y de manera online, a través de la plataforma TyC Sports Play.