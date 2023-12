La primera mitad de la temporada 2023/24 esta siendo más dura de lo esperado para el Chelsea, con un Mauricio Pochettino que no parece encontrar la forma de hacer girar la rueda y que su equipo entre en movimiento. La derrota ante Everton -equipo que pelea el descenso- dejó a los Blues fuera de la parte alta de la tabla y el entrenador argentino reconoció que “falta algo” en el equipo.

La segunda derrota consecutiva por Premier League de Chelsea en este mes de diciembre provocó que Pochettino se dirigiera a los medios con un semblante oscuro y mucha seriedad en su rostro, lo cual correspondió el mensaje salió de su boca: “Luego de la primera mitad de temporada tenemos que hacer un balance. Esa es la realidad, si no estamos haciendo lo suficiente, tal vez necesitemos movernos un poco”, comentó.

De esta forma comenzó a dejar entrever la posibilidad de que el plantel sufra modificaciones en enero. A pesar de los 17 fichajes que los Blues realizaron en el pasado mercado. “Lo que analizaremos con los directores deportivos, para ver si podemos cambiar la dinámica y mejorar en la segunda mitad de la temporada”, afirmó Poch.

Para zanjar el tema y disipar dudas, Pochettino también declaró: “No digo que vaya a pedir por más o menos jugadores. Será ver si la percepción es la misma que la realidad. Nos falta algo. Tenemos que mejorar nuestra realidad.”

Las lesiones, uno de los principales enemigos del Chelsea de Pochettino

Tan cierto es que el Chelsea ha fichado 17 jugadores en el pasado mercado, como que muchos de ellos apenas han podido sumar minutos en la presente temporada. Las lesiones han sido el principal enemigo de Pochettino en estos primeros meses a cargo de los Blues, y no le han dejado alistar el XI de gala más que en algunos amistosos de pretemporada.

Christopher Nkunku fue el principal fichaje del mercado y aún no ha podido estrenarse con Chelsea, lo mismo sucede con Romeo Lavia. Además, jugadores del primer equipo como Armando Broja, Wesley Fofana, Ben Chilwell, Carney Chukwuemeka o Trevor Chalobah llevan un buen tiempo sin estar disponibles para Pochettino.

Para colmo de males, Reece James sufrió su segunda lesión de la temporada ante Everton y será baja nuevamente, así como el portero titular, Robert Sánchez, quien tuvo que ser reemplazado en el encuentro que se disputó en Goodison Park este domingo.

Los alarmantes números del Chelsea de Pochettino

El 2023 del Chelsea es desastroso. Sin embargo, no podemos achacarle todo a Pochettino, ya que no fue parte del club durante la primera mitad del año. El problema es que, durante su mandato en esta segunda mitad, las cosas no han hecho más que empeorar.

En 16 presentaciones por la presente Premier League, el Chelsea suma apenas 5 victorias, y sólo una en los últimos cinco partidos, en los cuales recibió 14 goles, a la vez que convirtió 9.

Aún así, Pochettino cree que su equipo domina los partidos, pero que la falta de gol es uno de los problemas fundamentales: “No convertimos [contra Everton]. Creo que dominamos el partido, fuimos el mejor equipo, pero si no conviertes goles, es difícil ganar partidos. No fuimos lo suficientemente agresivos en el último tercio”, explicó en conferencia.

“Tenemos que ser más agresivos, eso es lo principal. Ahora bien, cuando la ventana de transferencias se abra, veremos qué podemos hacer”, agregó el argentino para cerrar sus declaraciones ante la prensa.

El Chelsea ya ha gastado más de 1000 millones de euros en transferencias en lo que va del 2023, y si es por Pochettino, parece que Todd Boehly tendrá que volver a abrir la billetera en enero.