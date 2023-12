Más allá de haber seguido invirtiendo dinero en fichajes y de apostar a Mauricio Pochettino como el entrenador capaz de enderezar el barco, la irregularidad que demuestra Chelsea en la presente temporada es muy similar a la que se cargó a dos entrenadores en la anterior. En Premier League, el equipo viene de caer ante Manchester United y mañana recibirá al Everton buscando una victoria que le permita comenzar a pensar en abandonar una apenas discreta décima posición.

En la rueda de prensa previa a ese compromiso, el entrenador puso la lupa precisamente sobre a algunos futbolistas que habían generado grandes expectativas, como Enzo Fernández y el ecuatoriano Moisés Caicedo, que sin embargo no han podido terminar de colaborar con una marcada mejoría en el rendimiento futbolístico del equipo.

“Son jóvenes. La expectativa es enorme cuando llegas. No es sólo la expectativa individual sino también la expectativa colectiva en un club como el Chelsea. No es fácil no llegar a un gran equipo y que rindan a la primera pero necesitan ser parte de la solución. No son la guinda del pastel. Es un proceso, va a ser un proceso. Llegará el momento en que lo sabrán mejor y crearán esta relación que ayudará al equipo a ganar partidos”, dijo Pochettino para dejar claro que todavía espera un mayor aporte del argentino y el ecuatoriano al equipo.

Chelsea fichó a Enzo Fernández a finales de enero de este año, pagando los 121 millones de euros de su cláusula de rescisión con Benfica. Ya en agosto, cuando Mauricio Pochettino había asumido las riendas del equipo desde la pretemporada, concretó la llegada de Moisés Caicedo procedente del Brighton y desembolsando 133 millones de euros.

¿Cuántos partidos lleva disputados Enzo Fernández en Chelsea?

Desde que se sumó a los Blues a inicios de año, Enzo Fernández lleva disputados 39 partidos entre la segunda mitad de la pasada temporada y la que está en pleno desarrollo. El mediocampista argentino, campeón del mundo en Qatar, aportó 3 goles y 2 asistencias.

¿Cuántos partidos jugó Moisés Caicedo en Chelsea?

Mucho más reciente fue la llegada del mediocampista ecuatoriano que dio grandes muestras de talento en el Brighton, siendo muchas veces socio de Alexis Mac Allister en la mitad de la cancha. De agosto a la fecha, registra con Chelsea 16 partidos y no ha logrado todavía estrenarse como goleador del equipo ni anotar su nombre en planilla de asistencias.

Enzo y un doblete de estreno ante Brighton

Enzo Fernández tuvo que esperar mucho para estrenarse como goleador de Chelsea en la Premier League y lo hizo despachándose con un doblete ante Brighton, clave para celebrar una victoria 3-2 en un auténtico partidazo. El destape goleador del mediocampista argentino fue el pasado domingo 3 de diciembre, pero la alegría no duró demasiado para él ni para los Blues, que solo tres días más tarde cayeron ante Manchester United y quedaron demasiado lejos de los puestos para ingresar a las competiciones europeas.