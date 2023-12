2023 ha estado lejos de ser el año de un Chelsea en crisis en todos los frentes. Los Blues encadenan una nueva derrota en su visita al Everton en medio de una Premier League donde los objetivos del equipo de Mauricio Pochettino quedan cada vez más lejos. Los números de los últimos 12 meses hablan de una crisis con pocos precedentes al oeste de Londres. Estos incluso llevan a que el argentino pida fichajes tras un desembolso que supera los 1000 millones de euros en la administración Todd Boehly.

2-0 venció Everton a los Blues en un Goodison Park que sigue de fiesta. La contracara aparece por un Chelsea en crisis que se queda en 19 puntos en solo 16 jornadas. La UEFA Champions League ya está a 14 unidades tras un verano de operaciones récord como la de Moisés Caicedo. Los números no mienten, en lo que llevamos de año los londinenses acumulan solo 9 victorias, 12 empates y un total de 18 derrotas. Desde la llegada de Mauricio Pochettino no se han podido encadenar dos triunfos en fila. La paciencia, según indican portales como BBC, Sky Sports o The Athletic, empieza a terminarse.

“Tenemos que hablar e intentar mejorar en el próximo mercado de fichajes…La expectativa es enorme…No por ser el Chelsea vamos a ganar, no por ser el Chelsea jugamos bien. Es un proyecto nuevo, es un equipo nuevo. Demasiadas circunstancias. Es difícil de explicar”, palabras del argentino en una rueda de prensa llena de autocrítica. ¿Qué pasa en Stamford Bridge? Una pregunta que se responde desde los cambios, las lesiones, la exigencia y un club que desde 2021 ha mutado en todos los sentidos.

Sin contar a los clubes descendidos la pasada campaña, Chelsea y sus crisis ya le convierten el peor equipo con promedio de puntos por partido en la Premier en lo que vamos del 2023. 39 y 39 puntos ostenta una entidad donde se han dado más de 20 fichajes en 12 meses y hasta cuatro cambios de entrenador. En medio aparece la exigencia de un certamen que no espera a nadie y un espiral de lesiones que sigue pasando factura a Pochettino. A 11 de diciembre no tienen fecha de regreso Reece James, Robert Sánchez, Romeo Lavia, Chilwell, Fofana y Chalobah.

Las cuentas se hacen más difíciles de digerir si solo miramos la era Poch. Su Chelsea apenas ha vencido en 5 de 16 presentaciones. Al mismo tiempo aparece una racha de 14 goles recibidos en los últimos cinco duelos que lleva al argentino a reconocer una palabra crisis que ya es el pan de cada día a en The Bridge: “Demasiados problemas esta la temporada. Cuando se abra el mercado de fichajes, veremos qué podemos hacer. No diré si hay que fichar más o menos, es ver si la percepción coincide con la realidad. Quizás necesitemos mejorar nuestra realidad”.

1012 millones no bastan

Es el total de una inversión sin precedentes en el fútbol inglés. Desde la llegada de Todd Boehly en 2021 que apenas sobreviven contadas piezas del equipo que dominase Europa con Thomal Tuchel. Se espera que en enero haya que volver a buscar piezas mientras el margen en cuanto a Fair Play Financiero se refiere se hace cada vez más corto. Puede aumentar la crisis del Chelsea en un fututo.

En el medio, un peligroso juicio

Es el otro gran frente de la entidad por estas fechas. La comisión independiente de la Premier League investiga al Chelsea por una supuesta contabilidad B en tiempos de Roman Abramovic para pagar salarios y a agentes. Los riesgos de una reducción de puntos como le ocurrió al Everton, ni mucho menos descartable. El oeste de Londres, patas arriba y sin ver la luz desde hace meses.