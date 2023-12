Cuando en Monza supieron que ya no podrían contar con Alejandro Gómez, quien apenas llegó a disputar dos partidos con el equipo, por la suspensión de dos años que se le impuso tras arrojar resultado positivo a un control de dopaje al que se había sometido en noviembre del año pasado, su entrenador mencionó a Valentín Carboni como uno de los futbolistas que podía asumir la responsabilidad de reemplazarlo.

Desde que esa sanción comenzó a hacerse efectiva, el mediocampista argentino de 18 años que disputó el último Mundial Sub-20 en el país y que está considerado dentro de la generación de los Europibes participó ya de cinco partidos con el equipo italiano y este viernes tuvo la oportunidad de convertir su primer gol no solo allí, sino en lo que va de su incipiente carrera profesional.

En un final de partido de locos ante Juventus, que lo ganaba 1-0 con gol de Adrien Rabiot, Carboni condujo una ofensiva desde banda derecha, recortó hacia el centro para perfilarse para su zurda y pareció buscar la asistencia a Dany Motta, que no llegó a conectar pero vio como la pelota se metió pegada al palo del arco custodiado por Szczęsny, sentenciando el 1-1 cuando se disputaba el primer minuto de adición.

La alegría no pudo ser completa para el mediocampista argentino que había ingresado desde el banco, a los 76 minutos, en reemplazo de Andrea Colpani, porque fue en el cuarto minuto de adición que Federico Gatti vio a Rabiot hacer una gran jugada individual antes de asistirlo para romperle el arco a Di Gregorio y señalar el 2-1 definitivo en favor de los de Turín.

Valentín Carboni, que venía de dar una asistencia en el partido que terminó con victoria 3-1 ante Hellas Verona, está volviéndose pese a su juventud un futbolista importante en el andamiaje ofensivo del Monza incluso cuando le está tocando sumar la mayoría de sus minutos ingresando desde el banco. A final de temporada, el jugador deberá regresar al Inter, que es el club dueño de su ficha.

Carboni, el más argentino de los Europibes

Fue el propio Ezequiel Carboni, exfutbolista y padre de Valentín, el que en pleno desarrollo del Mundial Sub 20 que se disputó en Argentina entre mayo y junio de este año aclaró que al mediocampista de 18 años no le calza demasiado bien el mote de Europibe. “El hoy tiene un muy buen presente en el Inter porque yo me fui a trabajar a Catania y me llevé a la familia. Es jugador de Inter, pero hizo baby, inferiores, juveniles, todo en Argentina. Tiene un presente hace dos o tres años en Europa y nada más. De Europibe no tiene nada”, había señalado cuando su hijo todavía integraba las filas del inter.

En aquel entonces, también reveló que su hijo se le plantó a los directivos del equipo Neroazzurro para poder disputar el Mundial con la Selección Argentina: “Valentín es un chico muy callado, no le gusta hablar con los periodistas, no por soberbio sino por lo introvertido que es. Pero aún con la personalidad que tiene se plantó y dijo ‘lo único que quiero es irme a jugar el Mundial, porque quiero representar a mí país, porque es mi sueño’. Si bien Inter aceptó, intentó que llegara unos días más tarde. Pero Valentín les recordó en qué habían quedado para estar en fecha”.

¿Cuál es la actual situación de Papu Gómez?

Desde inicios de octubre, Alejandro Gómez está cumpliendo con la sanción de dos años que se le impuso por haber dado positivo a un control de dopaje, resultado que se conoció semanas después que firmara su vínculo con Monza. Tras hacer un descargo en sus redes sociales, remarcando que la sustancia prohibida la ingirió tomando un jarabe de su hijo sin ninguna intención de sacar algún tipo de ventaja deportiva y desconociendo los componentes del mismo, avanzó que tenía pensado apelar el fallo, para lo que probablemente fuese a recibir también el asesoramiento de los abogados del Monza. En ese sentido, hace varias semanas que no hay novedades sobre el caso.