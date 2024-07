Con Eurocopa y Copa América en marcha, comenzó a disputarse de todos modos la primera fase previa de la Champions League 2024/2025, eliminatoria a doble partido que nuclea a los campeones de las ligas de menor ranking de la UEFA. Y no tardó en caer el primer gol argentino del torneo, con la firma de Nicolás Gorobsov en el triunfo 3-0 del FK Panevezys de Lituania ante el Helsinki de Finlandia.

El mediocampista central que estampó de penal el 2-0 parcial cuando se llevaban disputados 20 minutos del complemento es oriundo de la ciudad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, y aunque con solo 15 años emigró a Europa junto a su familia tiene pasado en Paraná FC, equipo que llegó a jugar el Torneo Federal Amateur organizado por el Consejo Federal de AFA.

Fue en Italia, con 18 años, que tuvo lugar su debut profesional defendiendo la camiseta del Vicenza en Serie B. Durante aquellos primeros años de carrera llegó a jugar también en la categoría de élite del fútbol italiano. Registró un partido de Serie A con Cesena en la temporada 2010/2011 e integró el plantel de Torino en la 2012/2013, donde pese a no jugar por liga sí participó de un partido de Copa Italia.

Buscando continuidad, Gorobsov recorrió varios destinos europeos. Jugó en el ascenso y la Liga I de Rumania, tuvo un breve paso por Israel Hapoel Tel Aviv y desde 2020 milita en el fútbol lituano, donde el Panevezys representa su tercer club luego de haber jugado también para Suduva Marijampole y Zalgiris Vilna, con el que se coronó campeón de Liga y Copa en 2022.

Confeso hincha de River

En una entrevista concedida a ESPN tras coronarse campeón de liga con el Zalgiris Vilna, Nicolás Gorobsov confesó ser hincha de River y también tener el deseo de poder jugar algún día en el fútbol argentino.

“Miro mucho el fútbol argentino, sobre todo River porque soy hincha. Lo sigo permanentemente, aunque a veces se complica con los horarios. Pongo el despertador a la madrugada para despertarme”, dijo sobre El Millonario.

Y agregó: “Me gustaría algún día jugar en Argentina porque tengo esa espina de no haber jugado y me gustaría poder hacerlo. Por ahora no está en los planes porque estoy viviendo un lindo presente acá en Lituania. Más adelante veremos si está la posibilidad”.

¿Qué otros argentinos participaron de la jornada de Champions League?

La jornada de martes de Champions League contó también con la participación de Ian Puleio, exjugador de Platense, San Miguel y Colegiales que ingresó en el complemento para el Decic de Serbia, que cayó 3-0 como visitante ante The New Saints de Gales.