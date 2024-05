La Champions League es el torneo de clubes más importantes de Europa y pese a que la enorme mayoría de los que lo han conquistado son europeos, también destacan una lista de estrellas argentinas.

En total son 22 los argentinos que ganaron la Champions League, 20 de ellos como futbolistas y dos como entrenadores. A su vez, hay tres jugadores que integraron planteles que se alzaron con el trofeo pero como no sumaron minutos en el certamen no son considerados por UEFA.

La lista de futbolistas argentinos que fueron campeones de la Champions League

Alfredo Di Stéfano , Real Madrid (1955/56, 1956/57, 1957/58; 1958/59 y 1959/60)

, Real Madrid (1955/56, 1956/57, 1957/58; 1958/59 y 1959/60) Héctor Rial , Real Madrid (1955/56, 1956/57, 1957/58; 1958/59 y 1959/60)

, Real Madrid (1955/56, 1956/57, 1957/58; 1958/59 y 1959/60) Roque Olsen , Real Madrid (1956/57)

, Real Madrid (1956/57) Rogelio Domínguez , Real Madrid (1957/58; 1958/59 y 1959/60)

, Real Madrid (1957/58; 1958/59 y 1959/60) Juan Pablo Sorín , Juventus (1995/96)

, Juventus (1995/96) Fernando Redondo , Real Madrid y AC Milan (1997/98, 1999/2000 y 2002/2003)

, Real Madrid y AC Milan (1997/98, 1999/2000 y 2002/2003) Albano Bizarri , Real Madrid (1999/2000)

, Real Madrid (1999/2000) Santiago Solari , Real Madrid (2001/02)

, Real Madrid (2001/02) José Chamot , AC Milan (2002/03)

, AC Milan (2002/03) Lionel Messi , Barcelona (2005/06, 2008/09, 2010/11 y 2014/15)

, Barcelona (2005/06, 2008/09, 2010/11 y 2014/15) Maximiliano López , Barcelona (2005/06)

, Barcelona (2005/06) Carlos Tevez , Manchester United (2007/08)

, Manchester United (2007/08) Javier Zanetti , Inter Milan (2009/10)

, Inter Milan (2009/10) Diego Milito , Inter Milan (2009/10)

, Inter Milan (2009/10) Walter Samuel , Inter Milan (2009/10)

, Inter Milan (2009/10) Esteban Cambiasso , Inter Milan (2009/10)

, Inter Milan (2009/10) Gabriel Milito , Barcelona (2010/11)

, Barcelona (2010/11) Javier Mascherano , Barcelona (2010/11 y 2014/15)

, Barcelona (2010/11 y 2014/15) Ángel Di María , Real Madrid (2013/14)

, Real Madrid (2013/14) Julián Álvarez , Manchester City (2022/23)

En esta lista no se incluyen Wilfredo Caballero, Chelsea (2020/21), ni Maxi Perrone, Manchester City (2022/23), que integraron planteles campeones pero UEFA no los reconoce por no haber sumado minutos. Por su parte, Roque Olsen sufre lo mismo con el título de 1955/56 con Real Madrid, aunque sí se le cuenta el de la temporada siguiente.

Los entrenadores argentinos que ganaron la Champions League

Hubo solamente dos entrenadores argentinos que fueron campeones de la Champions League.El primero en lograrlo fue Luis Carniglia con Real Madrid en 1957/58 y 1958/59, quien después de su exitoso paso por Boca como jugador a finales de la década del 30, se destacó en Francia y desde allí también se forjó como DT.

El otro fue Helenio Herrera quien alzó la Champions League con Inter de Italia en 1963/64 y 1964/65. Considerado como uno de los mejores 50 técnicos de la historia del fútbol, según France Football, y ganador de 16 títulos en total, nació en Buenos Aires a comienzos del Siglo XX y siendo menor se mudó a Marruecos para luego convertirse en futbolista y hacer su carrera en España.