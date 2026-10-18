Esperanzador mensaje de Dibu Martínez tras ser operado: “En unas semanas volvemos”

El arquero fue sometido a una intervención por una pequeña lesión ósea en la mandíbula tras chocar contra un jugador de Everton.

El pasado sábado, Chelsea visitó a Everton por la séptima jornada de la Premier League. Los Bues derrotaron por 2 a 0 al conjunto de Liverpool, pero no todo fue felicidad para los londinenses ya que, a falta de 25 minutos para el cierre, Dibu Martínez salió a cortar un centro, chocó con Jarrad Branthwaite y debió ser reemplazado.

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Dibu cayó al piso, el golpe fue con la mandíbula, por lo que fue retirado en camilla y en un comienzo se pensó en lo peor, pero finalmente se trató de una mínima lesión ósea. Martínez ya pasó por el quirófano, afortunadamente todo salió bien y ahora comenzará su recuperación que le demandará algunas semanas.

Si bien se desconoce exactamente cuánto tiempo estará fuera de las canchas, se estima que no estará disponible el próximo mes, cuando Chelsea dispute duelos importantes contra rivales de la talla de Tottenham, Manchester United y Liverpool. Por otro lado, será difícil que llegue a los amistosos de la Selección Argentina ante Uruguay y Costa Rica.

Dibu y un mensaje esperanzador

A través de sus redes sociales, el arquero argentino compartió una imagen y un texto que dejó tranquilos a todos los argentinos y a los hinchas del Chelsea: “Gracias a todos por los mensajes , la operación fue bien. Lo mas importante es que ganamos y con arco en 0. En unas semanas volvemos ya“.

El momento de la lesión

LA JUGADA QUE SACÓ A DIBU DE LA CANCHA: Emiliano Martínez salió a cortar un centro, pero sufrió un fuerte choque contra Branthwaite y el arquero argentino tuvo que salir del campo de juego en camilla.



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