Dibu Martínez tiene una lesión en la mandíbula y deberá ser operado

El arquero de la Selección Argentina tuvo que ser retirado en camilla por un fuerte choque en la victoria de Chelsea ante Everton.

Se confirmó el estado de salud de Emiliano Martínez. El Dibu encendió las alarmas este sábado por la mañana en la victoria de Chelsea sobre Everton por un fuerte golpe que lo obligó a retirarse en camilla y con oxígeno.

A 25 minutos del final del encuentro, el arquero argentino salió a cortar un centro y chocó con Jarrad Branthwaite. El Dibu Martínez fue quien se llevó la peor parte y tuvo que ser atendido por el cuerpo médico para luego ser trasladado al hospital.

Finalmente los estudios descartaron una lesión grave, pero -según informó el periodista Gastón Edul- el arquero de 34 sufrió una lesión ósea en la mandíbula y deberá ser operado. De momento no se conoce con exactitud cuánto tiempo estará afuera de las canchas.

Captura de la información de Gastón Edul en X

El momento del choque de Dibu Martínez con Jarrad Branthwaite

LA JUGADA QUE SACÓ A DIBU DE LA CANCHA: Emiliano Martínez salió a cortar un centro, pero sufrió un fuerte choque contra Branthwaite y el arquero argentino tuvo que salir del campo de juego en camilla.



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¿Dibu Martínez se pierde la fecha FIFA de noviembre?

A falta de confirmación oficial, la participación de Emiliano Martínez en los amistosos contra Uruguay y Costa Rica en noviembre corre peligro. Si bien existe la posibilidad de que el Dibu acelere su regreso con alguna protección, todo apunta a que no ameritaría realizar dicho esfuerzo tomando en cuenta la importancia de los mencionados encuentros.