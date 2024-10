La clara muestra de lo que significó George Best para el mundo del fútbol fue su funeral, en noviembre de 2005. Luego de batallar por un tiempo con diversos problemas de salud derivados de sus adicciones, el futbolista más célebre de Irlanda del Norte falleció y en su sepelio se pudo ver a una multitud acompañando a su cajón, el cual fue enterrado con la bandera de su país, pero previamente había sido trasladado de Inglaterra hasta su Belfast natal con un estandarte del Manchester United, club en el que brilló y fue campeón de Europa.

La historia marca que la carrera futbolística de Geroge Best duró 21 años y a la mitad de la misma hubo un quiebre muy claro, en gran medida por sus adicciones al alcohol. Entre 1963 y 1972, brilló en Manchester United y tuvo su pico máximo en 1968, año en que ganó la Copa de Europa -actualmente la Champions League– y también obtuvo el Balón de Oro. En los años siguientes, continuó destacándose en el gigante inglés, pero de cara a 1972 dejó su casa y su carrera fue un descalabro.

Best en el United. (Foto: IMAGO).

Alcohol, mujeres y más de una decena de clubes

Para ese entonces, Best ya tenía problemas con el alcohol y era habitual que gaste su dinero en mujeres y fiestas. Sin ir más lejos, hace unos años dijo bromeando una frase que quedó para la posteridad: “En 1969 dejé las mujeres y el alcohol, fueron los peores 20 minutos de mi vida”. Una vez que salió del United, el ídolo norirlandés pasó por trece clubes diferentes de países como Sudáfrica, Irlanda, Estados Unidos, Escocia e Inglaterra, sin lograr afianzarse en ninguno de ellos. Una vez que dejó el fútbol, en el año 1984, Best estuvo preso por manejar en estadio de ebriedad y agredir a un policía, fue condenado a tres meses en prisión.

George Best junto a Mary Shatila. (Foto: IMAGO).

Algunas de las frases más célebres de Best

A lo largo de su vida, George Best fue un gran declarante. El ídolo del United llegó a decir: “Tenía una casa en la costa, pero para llegar a ella había que pasar por un bar. Nunca llegué a ver el mar”. O también: “Cada vez que entro en un sitio, hay 70 personas que quieren invitarme a beber, y yo no sé decir que no”. Por otro lado, para contar cómo perdió su fortuna, eligió el humor: “Me gasté la mayor parte de mi fortuna en mujeres, alcohol y coches deportivos. El resto lo desperdicié”.

El tramo final de su vida, con un sentido mensaje

Pese a que por lo general tomó con humor sus adicciones y algunos excesos, la realidad es que, en el tramo final de su vida, Geroge Best estuvo sumamente deteriorado y él mismo se encargó que todos lo vean y tomen consciencia que no deben morir como él. Fue el propio Best el que llamó a un diario para que publiquen una foto suya internado y que aclaran que no mueran como él.

Sir Bobby Charlton junto a George Best, dos glorias de United. (Foto: IMAGO).

Cabe destacar que previo a su fallecimiento, a causa del alcohol, Best recibió un trasplante de hígado, también que se sometió a distintos tratamientos y que, pese a haber podido ser millonario y tener un muy buen pasar económico, terminó con deudas por más de 500 mil dólares.