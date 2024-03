En las últimas horas, desde Europa trascendió un fuerte rumor de mercado que sacudiría al fútbol del viejo continente en general. Es que desde España vincularon al Manchester City y al Real Madrid en un trueque que colocaría a Julián Álvarez en la Casa Blanca y a Rodrygo en los Citizens.

Es que no es novedad que Real Madrid pretenda al ex River, ya que en diversos mercados de pases se ha mostrado interesado en contar con sus servicios. En sus tiempos en el fútbol argentino y ya en su paso por el City, los de la capital española pusieron el ojo en Álvarez y no lo descartan como fichaje a futuro. Ante el supuesto interés de los de Guardiola de contar con el brasileño Rodrygo, desde el país ibérico deslizaron la posibilidad de un intercambio que favorezca ambas partes.

Sin embargo, en Manchester City no pretenden dejar salir a Julián en el corto plazo, ya que según trascendió desde Europa, el conjunto ciudadano evalúa extenderle y mejorarle el contrato para que siga ligado al City Group por un largo tiempo.

El periodista Ekrem Konur reveló que tanto Álvarez como Erling Haaland recibirán propuestas contractuales nuevas en los próximos días para ser blindados ante cualquier tipo de oferta que llegue por ellos desde otros equipos. Así, con esta contundente decisión de parte del City, se disipan los rumores que lo vinculan con el Real Madrid.

Los números de Julián Álvarez en Manchester City

El campeón del mundo lleva disputados 91 partidos con la camiseta del Manchester City. Hasta el momento, lleva 33 goles y 18 asistencias en el conjunto inglés.

En la presente campaña, Julián lleva 42 encuentros jugados con 16 goles y 13 asistencias dadas, siendo esta su mejor campaña individuales en las dos que lleva en Inglaterra.

¿Hasta cuándo tiene contrato Julián Álvarez en el Manchester City?

El argentino ya tuvo una renovación en los casi dos años que lleva en el City. Apenas arribo selló un vínculo hasta 2026, pero luego extendió su contrato hasta diciembre de 2028. En paralelo, se le hizo una mejora salarial, algo que pretenden realizar nuevamente ante el interés del Real Madrid de contar con él.

¿Cuánto gana Julián Álvarez en su contrato actual?

Uno de los detalles que trascendieron en las últimas semanas sobre Julián Álvarez es su salario en Manchester City. Hubo gran repercusión, ya que no está entre los que mejor cobra, sino que incluso, tiene menos ganancias que algunos suplentes.

El salario de Julián Álvarez en Manchester City es de 5.2 millones de libras esterlinas (poco más de 6 millones de euros) anuales. Por lo tanto, percibe 100 mil libras esterlinas a la semana, según datos de la web especializada Capology.

Si bien se trata de un buen sueldo, hay jugadores que tienen menos minutos que él y tienen mejores ganancias. Son los casos de futbolistas como Matheus Nunes (6.7 millones), Mateo Kovacic (7.8) y Nathan Aké (8.32), entre otros.