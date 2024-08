Al finalizar la temporada anterior, Pep Guardiola nunca imaginó que podría comenzar el semestre sin Julián Álvarez. Sin embargo, cansado de ser la sombra de Erling Haaland, el argentino pidió irse al Atlético de Madrid y fue vendido por 75 millones. Para esta nueva etapa, el desafío del entrenador es encontrarle un reemplazante en Manchester City.

Sonaron muchísimos nombres, pero no llegó ninguno. En conferencia de prensa, el propio estratega confirmó que no buscará un suplente para Erling Haaland: “Quizás sea un error, no lo sé, pero a mí me gusta trabajar con una plantilla no muy, muy, muy larga“.

“No me gusta dejar a muchos jugadores sin jugar durante mucho, mucho tiempo”, aseguró el español, dejando en claro que no quiere que otro jugador pase por lo que pasó la Araña, sobre todo en la primera mitad del 2024, donde sumó pocos minutos.

¿Y quién juega si Haaland no está?

El noruego supo ser baja varias veces en el equipo inglés, ya sea por lesión o algún otro inconveniente. El director técnico de Manchester City tiene claro que el 9 no puede jugar los 90 minutos de todos los encuentros y tiene algunas alternativas en su cabeza.

“En dos o tres meses, Oscar Bobb volverá. Phil Foden también puede jugar de falso 9. Ilkay Gundogan, Bernardo Silva y James McAtee también…“, explicó Pep Guardiola. Lo cierto es que, luego de varios años de tener al menos dos centrodelanteros en su plantel (primero Agüero y Gabriel Jesús, luego Haaland y Julián), todo quedará en manos de uno.

Los rivales de Manchester City en la Champions League 2024/25

El particular sorteo de la Champions League en este nuevo formato arrojó ocho rivales para el City en la fase de liga. En Etihad Stadium, deberá recibir a Inter de Milan; Brujas, de Bélgica; Feyenoord, de Países Bajos; y Sparta Praha, de República Checa.

A los de Guardiola también le tocará jugar cuatro encuentros fuera de casa y serán ante París Saint Germain, de Francia; Juventus, de Italia; Sporting, de Portugal; y Slovan Bratislava, de Eslovaquia.