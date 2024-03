Ángel Di María recibió una amenaza en las horas previas del encuentro que debía jugar con la Selección Argentina frente a Costa Rica en los Estados Unidos por la fecha FIFA de marzo. Fue mediante una nota, arrojada en la entrada del country Miraflores en donde el jugador de 36 años posee una propiedad, con la que intentan intimidarlo para que no regrese a Rosario.

Tal situación, claramente, atenta contra su sueño de algún día regresar al elenco canalla en el que se formó y del cual es hincha. Por lo que los tres meses que le restan para el vencimiento de su contrato con el Benfica podrían, finalmente, no ser los últimos como se especuló en algún momento (la teoría es o era que viajaría hacia la Argentina post Copa América de los Estados Unidos).

Al respecto de esta desagradable situación que Ángel Di María y su familia viven por estas horas, Rui Costa, presidente del elenco portugués mencionado anteriormente, no tardó en reaccionar. Es que su deseo es retener al delantero, por lo menos, por una temporada más. Y la realidad es que el contexto lo ayuda bastante para que eso suceda. Por eso, ya le extendió la propuesta para la renovación.

En ese sentido, hace meses, bajo el marco del arribo de Fideo procedente de la Juventus, el legendario volante de la Selección de Portugal, Milan, Fiorentina y, por supuesto, Benfica, resaltó la postura que tuvo el futbolista argentino para volver a la institución de Lisboa: “Ángel no quiso saber cuál era el tope salarial. Supo cuáles eran los máximos y no regateó ni un euro. Su regreso fue de ‘quiero volver, lo que me puedas dar es lo que recibiré’. A este señor hay que hacerle justicia y es una alegría ver el placer que tiene jugando con esta camiseta”.

Además, los números respaldan a Angelito que lleva 15 goles y 11 asistencias en 39 partidos en lo que va de la temporada. Y a nivel colectivo, fue campeón de la Supercopa de Portugal (hizo un gol en la victoria 2 a 0 sobre el Porto), se ubican segundos en la tabla de posiciones de la Primeira Liga a una unidad del líder que es Sporting Lisboa y participarán de los Cuartos de Final de la Europa League (chocarán con el Olympique de Marsella).

Ángel Di María ya tiene un compromiso con el Benfica este viernes 29 de marzo

Ángel Di María (y Nicolás Otamendi) terminó el partido de este miércoles a la madrugada con la Selección Argentina y ya tiene un compromiso con el Benfica este viernes 29 de marzo a las 19 horas de Europa Central (15 horas de Argentina). Será frente a Chaves en el Estadio Da Luz por la jornada 27 de la Primeira Liga.

Ángel Di María reiteró que se retirará de la Selección Argentina en la Copa América

Ángel Di María volvió a ser consultado por su retiro en la Selección Argentina, el cual decidió que sea una vez termine su participación en la Copa América de los Estados Unidos que se llevará a cabo entre el 20 de junio y el 14 de julio. ”Es una decisión tomada”, refrendó en conversación con ESPN en la previa del juego con Costa Rica.