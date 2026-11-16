La madre de Cristiano Ronaldo sepultó a la Selección de Portugal tras 1-4 contra Dinamarca: “Se la merecían”

En el primer partido de la era post-Cristiano Ronaldo, la Selección de Portugal fue goleada por Dinamarca y la madre de CR7 lo disfrutó.

Tras idas y vueltas con el entrenador Jorge Jesús y la dirigencia de la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo decidió retirarse del seleccionado luso. En el primer partido desde su partida, Portugal recibió a la Selección de Dinamarca por la quinta fecha de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

Un empate le bastaba a los lusos para asegurarse el primer puesto del Grupo 4 de la Liga A. Sin embargo, y a pesar del homenaje a Cristiano previo al pitazo inicial, Portugal fue aplastado por 4-1 en Braga.

Tras la derrota, la madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, no tuvo piedad con el seleccionado nacional. Con una fuerte declaración, la madre de CR7 dejó en claro que la relación entre la Selección de Portugal y la familia del astro portugués está rota y sin reparación posible.

“Fue una derrota y se la merecían. Me puse contenta por ella“, declaró Aveiro a la prensa durante un evento solidario del Sporting Lisboa tras la derrota de Portugal contra Dinamarca. Además, la madre de Ronaldo habló sobre el homenaje a Cristiano, sin que él esté presente en el Estadio Municipal de Braga.

La Selección de Portugal salió a la cancha con la camiseta de Cristiano Ronaldo.

Aveiro contra Jorge Jesus

“El homenaje debió haberse realizado en su presencia. Es aquí, en el Sporting, donde le vamos a rendir homenaje. Aquí se reconoce su valor“, remató Aveiro antes de apuntar contra todos los miembros de la Selección de Portugal. “No, (Cristiano no fue respetado ni recibió cariño) por ninguno de sus compañeros. Sentí eso, él no fue respetado. Ni por sus colegas. Mi relación con Jorge Jesus es igual a la suya”.

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“Ahora, ¿debo responder a la madre de Cristiano Ronaldo? La mamá de Cristiano es una dama, la respeto mucho. Una madre sigue siendo una madre, no hay nada que se pueda hacer al respecto. Entiendo sus declaraciones“, respondió Jorge Jesus sobre los dichos de Aveiro que causaron furor en Portugal.

Cómo sigue la agenda de Portugal

En medio del revuelo que generaron las declaraciones de Aveiro, la Selección de Portugal se prepara para el último partido de la fase de grupos de la Nations League. Los lusos visitarán a Gales, último del Grupo 4 con tres unidades, el martes 17 de noviembre a las 16:45 (hora argentina; 19:45 hora local en Cardiff).

Un empate le bastará a Portugal para terminar en el primer puesto del grupo. Si pierde, aún puede terminar como líder del Grupo 4 si Dinamarca no vence a Noruega.

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En síntesis