Jorge Jesus reveló el pedido a Cristiano Ronaldo previo a su retiro de la Selección

Tras una serie de polémicas y encontronazos entre el director técnico y el astro luso, Cristiano Ronaldo anunció su retiro del seleccionado nacional.

La Selección de Portugal vivió sus horas más dramáticas tras el escándalo en la UEFA Nations League. La situación puso en el ojo de la tormenta a Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus, pero nadie dentro del vestuario fue ajeno al drama. Tras confirmarse que CR7 dará un paso al costado y revelarse la postura que tomó Cristiano respecto a la camiseta número 7 de la Selección, el entrenador rompió el silencio.

De acuerdo con las declaraciones de Jesus, quien ya había estado a cargo de Ronaldo en el Al Nassr, el retiro de Cristiano de la Selección de Portugal no estaba en sus planes y hasta le pidió que siguiera.

“Le pedí que continuara conmigo porque lo necesito a mi lado. Pero tengo que aceptar su decisión”, Jesus confesó tras el retiro de Ronaldo, según informó Fabrizio Romano.

Jesus se deshace en elogios

Aunque el final de su recorrido con la Selección de Portugal estuvo marcado por novelas fuera del campo de juego y un conflicto con el cuerpo técnico, eso no opaca en absoluto su carrera con el conjunto luso. Al final del día, sus 234 partidos y 146 goles con la Selección hablan por sí solos.

Jorge Jesus, entrenador de Portugal (Foto: Getty Images)

“Cristiano es un ícono global, un ejemplo para Portugal y la Selección. Hice que pusieran una foto gigante de él en nuestro auditorio para que todos los jugadores jóvenes puedan admirarlo todos los días. Siempre tendrá un lugar en los corazones del pueblo portugués. Siempre será un ícono del fútbol portugués“, concluyó Jesus sobre la figura de Cristiano.

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¿Cómo sigue la agenda de Portugal sin Ronaldo?

Tras el duro golpe que supone la dramática salida de Cristiano de la Selección, los lusos volverán al ruedo en la fecha FIFA de noviembre para cerrar la fase de grupos de la UEFA Nations League.

En lo que será el primer partido sin Cristiano, Portugal recibirá a Dinamarca en Braga el 14 de noviembre, por la fecha 5 del Grupo D. El 17 de noviembre, Portugal visitará a Gales para cerrar su participación en la fase de grupos.

Un solo punto le basta a Portugal para finalizar en el primer lugar del Grupo D, donde lidera con puntaje ideal tras las primeras cuatro jornadas.

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En síntesis

Cristiano Ronaldo confirmó su retiro de Portugal tras sumar 234 partidos y 146 goles internacionales.

confirmó su retiro de Portugal tras sumar 234 partidos y 146 goles internacionales. Jorge Jesus rompió el silencio y confesó que le pidió sin éxito que continuara.

rompió el silencio y confesó que le pidió sin éxito que continuara. El 14 de noviembre Portugal enfrentará a Dinamarca en Braga por UEFA Nations League.

Portugal estará sempre em mim https://t.co/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026