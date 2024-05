Si hay algo que ha caracterizado a Pep Guardiola desde su etapa en el Barcelona y hasta el día de hoy en el Manchester City es su elocuencia a la hora de responderle a la prensa. El español siempre ha estado con la guardia alta y se ha encargado de poner a varios periodistas en su lugar a lo largo de los años.

Sin embargo, ésta vez le tocó enfrentarse a una pregunta que lo descolocó por completo. Fue durante la conferencia de prensa que brindó este viernes, en la previa del partido que decidirá la Premier League, ya sea a favor de sus dirigidos, o en favor del Arsenal, que espera una victoria del West Ham United.

Pep Guardiola fue consultado sobre cómo cree que la gente ve a su Manchester City, el equipo más dominante, que ha marcado una era en la Premier League y que podría conseguir su cuarto título consecutivo en la máxima categoría del fútbol inglés. Esa fue la pregunta que dejó sin respuesta a Guardiola.

“Diablos, no lo sé…“, se limitó a contestar el español. Pep se tomó algunos segundos adicionales para elaborar una respuesta a la altura y finalmente terminó diciendo: ¿A tí te gusta? Yo eso no lo sé. Me lo han preguntado varias veces en estos años, ‘¿Qué piensa la gente sobre x tema?’ Pues yo no sé qué piensa la gente. No voy golpeando la puerta de cada persona y pregunto qué le parece.”

Pep Guardiola tuvo que enfrentarse a una pregunta inesperada en conferencia.

Además, Pep Guardiola agregó que: “No importa cómo jugamos, realmente no importa. El hecho es que si le preguntas a cualquier equipo de la Premier League al iniciar la temporada cuál fue el equipo mejor posicionado al último encuentro de la pasada, nosotros hemos sido, y eso es seguro.”

¿Qué tiene que pasar para que el Manchester City de Pep Guardiola sea campeón de la Premier League?

La victoria del pasado martes por 2 a 0 en su partido pendiente ante Tottenham Hotspur ha puesto al Manchester City en una posición de privilegio de cara a la última fecha de la Premier League 2023/24. Los Citizens llevan una ventaja de dos puntos con respecto al Arsenal en la cima de la tabla, por lo que un triunfo les asegurará ser campeones de la Premier.

Eso sí, en caso de que el West Ham de la sorpresa y le saque puntos al City, un triunfo del Arsenal lo cambiará todo. Y es que los Gunners tienen diferencia de gol favorable en comparación con el vigente tricampeón. Es por ello que, de no ganarle a los Hammers, el Manchester City necesitará que el Arsenal no consiga un triunfo para ser campeón.

Manchester City, en búsqueda de su cuarta Premier League consecutiva.

Los dos partidos, al igual que los otros ocho encuentros de la Jornada 38 de la Premier League, se disputarán el domingo e iniciarán en el mismo horario. Será una definición apasionante, donde no sólo estará en juego el título, sino también el último descenso al Championship y los equipos que entrarán en competiciones europeas en el próximo curso.

¿La última temporada de Pep Guardiola en el City?

El reconocido periodista británico especializado en la Premier League, David Ornstein, anticipó que el próximo curso podría ser el último de Pep Guardiola como entrenador del Manchester City.

El español firmó una extensión de contrato en 2022, la cual también fue revelada antes que nadie por Ornstein, que lo vinculaba al club hasta el final de la Temporada 2024/25.

“No creo que una decisión haya sido tomada, pero la sensación en la industria es que Guardiola dejará el club en verano del 2025. Eso sí, no tengo evidencias todavía para respaldar eso”, declaró Ornstein en un preguntas y respuestas con suscriptores del portal The Athletic.