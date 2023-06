Lo buscaron desde al menos seis clubes, ya que los dos equipos de Manchester, Chelsea, Arsenal y hasta Real Madrid habían pedido a Brighton condiciones por su pase, pero finalmente fue Liverpool el destino de Alexis Mac Allister luego de cuatro exitosas temporadas en las “Seagulls”.

Su traspaso pudo haber sido récord, pero finalmente cerraron su pase por poco más de 40 millones de euros cuando se esperaban pagar en un principio más de 70, pero por la agilidad desde todas las partes en que se cierre la negociación, Liverpool tuvo “una ganga” de mercado.

Desde la concentración en Beijing en la previa de la fecha FIFA con la Selección Argentina, Alexis Mac Allister rompió el silencio tras haberse dado su traspaso al Liverpool y, en primera persona, reveló los motivos por los que se inclinó por el conjunto dirigido por Jürgen Klopp por encima de las demás propuestas.

“Hablé con Klopp, croe que fue una de las cosas más importantes para haberme decidido tan rápido. Vi que estaban muy deseosos de tenerme y de seguir ganando títulos con el club. Fue un paso muy importante para elegir“, sentenció Alexis en diálogo con ESPN. Luego, reveló detalles sobre la charla que tuvo con el DT de Liverpool.

Sobre esto, el ahora ex Brighton soltó: “Con él, hablamos más que nada de fútbol. Ese deseo seguir creciendo y ganando, eso fue lo más importante“. Por último, acerca de su traspaso a los Reds, Alexis cerró: “No me gusta hablar de otras opciones, pero siento que Liverpool era el paso indicado para mi futuro, no solo por su presente sino por su historia y por la pasión que transmite“.