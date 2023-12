La primera mitad de temporada del Barcelona ha sido bastante dura en cuanto a lesiones refiere, y ahora Xavi tendrá que rebuscárselas para continuar peleando en la parte alta de LALIGA EA SPORTS sin uno de sus estandartes. Marc-André Ter Stegen fue operado este viernes por la mañana de una lesión en su espalda y estará un tiempo fuera de las canchas.

El portero alemán llevaba sin jugar desde antes de la Fecha FIFA de noviembre por ciertos dolores y molestias en su espalda. Aún así, desde el club reconocían que no se trataba de algo mayor, y su situación era monitoreada partido a partido con la esperanza de que pudiera volver en el corto tiempo.

Sin embargo, tras un mes en esta situación, el del quirófano fue el camino elegido por el club para resolver de una vez y por todas las molestias lumbares de las que se aquejaba Ter Stegen. El comunicado del club expresa lo siguiente:

“El jugador del primer equipo Marc ter Stegen ha sido intervenido satisfactoriamente de sus problemas lumbares. Esta intervención ha ido a cargo de la Dra. Amélie Léglise bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club, en el Sports Clinic Bordeaux Merignac. Es baja y su evolución marcará la disponibilidad.”

Las bajas del Barcelona en esta primera mitad de temporada

Como mencionamos al inicio del artículo, esta primera parte de temporada está siendo sumamente dura con el FC Barcelona, especialmente dentro del apartado de las lesiones. Desde agosto hasta la fecha, Xavi ha tenido que rearmar el equipo que no contó por varias semanas con Frenkie De Jong y Pedri en su medular.

Justo cuando ambos estaban por recuperarse, llegó la durísima y dolorosa rotura de ligamentos de Gavique, en principio, no volverá por toda la temporada. Ronald Araújo tiene una fractura de mandíbula, aunque seguirá estando disponible para los próximos partidos y jugará con una máscara protectora.

A lo largo de la campaña también hemos visto al propio Araújo perderse algunos partidos, Iñigo Martínez inició la campaña con una lesión y hoy en día también se encuentra con problemas físicos. Koundé, Sergi Roberto y Marcos Alonso son otros defensores que tampoco han podido mantenerse sanos en estos meses.

En la delantera, más de lo mismo; ya hemos visto a Robert Lewandowski y Raphinha pasar por la enfermería y ausentarse de varios encuentros.

La oportunidad para Iñaki Peña o traer un refuerzo en enero

El Barcelona no compartió plazos estimados para la recuperación de Ter Stegen, pero la información que llega desde España indica que el alemán no estará disponible hasta mediados de febrero, por lo que podría perderse incluso los Octavos de Final de Champions League.

Ante esto, Iñaki Peña tiene su oportunidad en la portería del FC Barcelona. El canterano atajó en los últimos tres partidos (1-1 vs Rayo Vallecano, 2-1 vs Porto y 1-0 vs Atlético Madrid) y ya dejó buenas tapadas y una sensación de confianza a Xavi y sus compañeros.

Con 24 años, Peña inicia su segunda campaña consecutiva en Barcelona tras su cesión en Galatasaray, y puede que tenga bastantes minutos entre diciembre y enero, a menos que el Barcelona decida traer un arquero mientras se recupera Ter Stegen.

Sin embargo, de momento no ha habido siquiera rumores de una posible cesión de un portero para el club blaugrana.