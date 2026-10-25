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¿Por qué no juega Thibaut Courtois en Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga?

El arquero belga no viajó a Catalunya para enfrentar al Barça y Andriy Lunin ocupará su lugar en el once titular.

Thibaut Courtois no juega el Clásico contra Barcelona
© Getty ImagesThibaut Courtois no juega el Clásico contra Barcelona

Malas noticias para Real Madrid en la previa del Clásico contra Barcelona correspondiente a la Fecha 10 de LaLiga de España 2026-27. A horas del silbatazo inicial de Juan Martínez Munuera, el club Merengue anunció la baja de su arquero titular: Thibaut Courtois.

El belga había sido titular el pasado miércoles en la goleada de Real Madrid ante RB Leipzig y estaba convocado para el choque con el Barça. Sin embargo, este mismo domingo el conjunto blanco dio a conocer que finalmente Courtois no viajó la Ciudad Condal por una gripe. Su lugar en el arco lo ocupará el ucraniano Andriy Lunin.

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Andriy Lunin será el arquero titular de Real Madrid en el Clásico (Getty Images)

Andriy Lunin será el arquero titular de Real Madrid en el Clásico (Getty Images)

El comunicado de Real Madrid

Courtois es baja de última hora debido a un proceso gripal para el partido de esta noche entre el Real Madrid y el Barcelona, correspondiente a la décima jornada de Liga. En su lugar entra en la convocatoria Illia Voloshyn”, anunció en un escrito el club madrileño.

Horario del partido por país

El horario de inicio del Clásico según cada país (@realmadrid)

El horario de inicio del Clásico según cada país (@realmadrid)

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Alineaciones de Barcelona y Real Madrid por el duelo de la fecha 10 de LaLiaga

Leandro Barraza
Leandro Barraza
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