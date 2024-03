El mundo del fútbol sigue completamente consternado como consecuencia de las amenazas recibidas por Ángel Di María en su Rosario natal. Sí, justamente cuando el retorno del campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 al Canalla lucía cada vez más potable. Es que la violencia se sigue adueñando de dicha ciudad.

Como consecuencia de ello, todo parece indicar que esa vuelta se complica cada vez más. El también exjugador de Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain y Juventus no se siente del todo seguro en medio de este panorama mientras continúa defendiendo los colores de Benfica, donde también es considerado un ídolo.

Bajo esa órbita, Roger Schmidt, director técnico de la mencionada escuadra portuguesa, apareció en escena para exteriorizar toda su indignación por esta situación. Inclusive, el estratega alemán de 57 años de edad se mostró realmente furioso por ello y puso el grito en el cielo con declaraciones absolutamente contundentes.

“Lo que le ha pasado a él y a su familia muestra lo loco que está el mundo. Es un desastre, una catástrofe. Cuando ocurre algo así, afecta al jugador y a cualquier ser humano”, comenzó manifestando el exentrenador de Delbrücker, Preuben Münster, Paderborn, Red Bull Salzburgo, Bayer Leverkusen, Beijing Sinobo Guoan y PSV Eindhoven en conferencia de prensa.

“Di María es lo suficientemente profesional y experimentado como para afrontar también este tipo de situaciones, pero es difícil e inusual. Está intentando llevar una vida normal pero, por supuesto, cuando ocurre algo así hay pensamientos que se te quedan en la cabeza. Intentaremos apoyarlo”, profundizó.

No es un detalle menor que, durante la madrugada del lunes, un trozo de nylon negro fue arrojado por un auto frente al country Funes Hills Miraflores donde suele hospedarse Di María en cada visita a la República Argentina. En el mismo había una inscripción realmente amenazante contra el experimentado jugador de la Albiceleste.

“Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”, indicaba el mencionado nylon, amedrentando a propios y extraños con amenazas sencillamente brutales y repudiables contra Fideo y los suyos.

Detuvieron a los responsables

La Policía Federal Argentina, en conjunto con la Policía de Santa Fe y la PDI -una unidad especializada encargada de investigar y recolectar información sobre actividades criminales- detuvieron este miércoles a los responsables de las amenazas.

El presente de Di María

El astro de 36 años de edad acumula 14 goles y 8 asistencias en 35 partidos oficiales durante la presente temporada en Benfica.