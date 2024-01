Callum Hudson-Odoi, delantero que pasó por Chelsea y que actualmente milita en el Nottingham junto a los argentinos Nicolás Domínguez y Gonzalo Montiel, no la venía pasando bien en los últimos días luego que su nombre apareciera, de manera insólita por una cuestión de edad, en las famosas listas de invitados a las fiestas de Jeffrey Epstein, el delincuente sexual estadounidense que se quitó la vida en 2019.

Luego que se difundieran 900 páginas de informes por orden de un Tribunal Federal de los Estados Unidos, en los que aparecían decenas de nombres de personalidades famosas que, vale aclarar, no por ello tendrían necesariamente algún tipo de culpabilidad, hubo en las redes sociales una ola de nombres que se volvieron tendencia, entre ellos el del jugador británico de 23 años.

Viéndose involucrado en lo que de inmediato comprendió que era un sinsentido, Hudson-Odoi decidió salir a hacer el descargo que en primera medida había omitido por creer que no tenía nada que aclarar. “He visto esto circulando por las redes sociales desde hace tiempo, y no iba a comentarlo por absurdo (yo era un niño en ese momento); Sin embargo, entendiendo mi posición como modelo a seguir, me gustaría dejar absolutamente claro que nunca he sido parte del escándalo Epstein ni he estado nunca en la isla Epstein; así que por favor dejen de etiquetarme en estos posts. Gracias” , escribió a través de su cuenta de Instagram.

Los clientes de la red de prostitución y pedofilia por la cual recibió condena Jeffrey Epstein, muchos de ellos famosos, cometieron abusos contra menores entre 1998 y 2004. El futbolista del Nottingham, nacido en 2000, era un niño cuando comenzó a desarticularse esa red, algo que en el portal Daily Mail se encargaron de resaltar calificando su involucración como un “ridículo chisme”.

¿Por qué habría aparecido el nombre de Hudson-Odoi en las listas de Epstein?

Según el Daily Mail, las listas que se difundieron en redes sociales están armadas con nombres apócrifos, de fantasía. “La lista en cuestión son en realidad los nombres de celebridades que contrajeron Covid-19 a principios de la pandemia en 2020, siendo Hudson-Odoi uno de los primeros deportistas que contrajo el virus en 2020″, escribió el periodista Sam Mcevoy.

¿Cómo murió Jeffrey Epstein?

Preso en el Correccional Metropolitano de New York, mientras enfrentaba múltiples acusaciones por delitos de tráfico y abuso sexual de menores, Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda en agosto de 2019 y su deceso fue calificado como suicidio, a los 66 años.