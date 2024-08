Ya no es 'The Special One': José Mourinho se puso un nuevo apodo tras el decepcionante inicio en Fenerbahce

Eliminado de la Champions League, un empate contra el modesto y recién ascendido Goztepe en la Super Lig… La travesía de José Mourinho por tierras turcas con el Fenerbahce no inició de la mejor manera y el portugués lo sabe. Fiel a su estilo, fue sumamente sincero ante la prensa, y reconoció que ya no se siente ‘The Special One’.

Tras empatar contra Goztepe en su visita al Gürsel Aksel Stadium, Mourinho habló con la prensa y admitió: “Parece que tengo que adaptarme yo [al fútbol turco] y no viceversa. Yo soy el que ha llegado, soy el ‘Foreign One’ [NdR: español para ‘El Extranjero’], no voy a cambiar el estado de las cosas así que debo adaptarme.”

Mourinho hizo gala una vez más de su uso de la ironía, puesto que sus palabras incluían un mensaje cargado hacia los árbitros, tal y como lo había hecho hace unos días contra el entrenador del Galatasaray. Mou criticó el estilo de fútbol que se practica en Turquía, especialmente a raíz del tiempo que se pierde con simulaciones.

El Fenerbahce de Mourinho no inició de la mejor forma la temporada. IMAGO

“No es el fútbol turco el que se debe adaptar a mí, soy yo quien debe adaptarse al fútbol turco. Mis jugadores, tienen que hacer lo que los otros equipos hacen. Tienen que hacer tiempo, tirarse, frenar el juego, simular lesiones. Tienen que hacer lo que todos hacen“, agregó el portugués para dejar en clara su postura.

La histórica frase de José Mourinho que le ganó su apodo hace 20 años

Allá por 2004, el FC Porto se transformaba en campeón de Europa. Ganaba la Champions League en una final ante Monaco, y aquel Porto tenía a José Mourinho al mando.

Luego de conquistar el fútbol europeo, Mourinho brindó una conferencia de prensa que le ganó el apodo que lo ha acompañado durante estas dos décadas: “Tengo que decirlo, tenemos grandes jugadores y, lamento si sueno arrogante, pero tenemos un gran entrenador“, inició en aquel entonces.

Mourinho se puso a sí mismo el apodo de The Special One en 2004. IMAGO

Y completó su declaración ante los medios con palabras que marcarían a fuego su carrera: “Por favor, no me llamen arrogante, porque lo que digo es cierto. Soy campeón de Europa, por lo que no soy uno del montón. Creo que soy ‘The Special One’“.

Hoy por hoy, Mourinho no se siente como The Special One, pero una vez que se ‘adapte’ al fútbol turco, podríamos ver el resurgir de un entrenador que lleva 20 años siendo relevante y que ha marcado una era en la historia del fútbol.