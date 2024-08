Otrora en los principales clubes del mundo fútbol, ahora el deporte encuentra a José Mourinho como director técnico del Fenerbahce y a Mauro Icardi como principal referente del Galatasaray, los dos clubes más importantes de Turquía. Y en las últimas horas han sido los protagonistas de un cruce que pocos esperaban, tan temprano en la temporada.

Ambos equipos aún no se han visto las caras desde que Mou tomó el mando del Fenerbahce, pero el luso ya encendió la polémica con sus declaraciones: “El director técnico del Galatasaray no ve una tarjeta cuando entra cuatro metros dentro de la cancha y yo veo una cuando me meto un metro“, expuso Mourinho, de acuerdo a los reportes de Turkiye Today.

The Special One intentó poner el foco sobre la doble vara de los árbitros turcos, pero la respuesta de Icardi no se hizo esperar: “Es interesante ver como un entrenador de la altura de Mourinho habla de algo tan insignificante. No haría esto si estuviera en un club grande“, señaló el delantero argentino.

Galatasaray viene de consagrarse bicampeón de la Super Lig turca. IMAGO

Icardi y Galatasaray van por la tercera liga turca al hilo

Galatasaray arrancó la temporada con un triunfo, resultado favorable en su busca por conquistar la tercera Super Lig turca consecutiva. Icardi convirtió el gol del empate ante el Hatayspor y Michy Batshauyi completó la remontada con el tiempo ya cumplido.

“Todo saben la rivalidad que tenemos con Fenerbahce. Las redes son solo otra herramienta de comunicación. Mucho pasó fuera del campo el año pasado, pero nosotros nos enfocamos en el juego y ganamos la liga por segundo año seguido. Nos intentaron parar pero no pudieron, tal vez eso les molesta”, continuó Icardi en sus declaraciones previo al segundo partido de la temporada.

Mourinho ya intenta dejar su sello en la Super Lig turca. IMAGO

Fenerbahce, por su parte, se impuso al Adana Demirspor por la mínima, aunque entre semana quedó eliminado de la Champions League, tras perder la serie contra el Lille francés. No obstante, el propio Mourinho dejó caer que eso podría ser algo positivo y que su equipo tiene chances reales de llegar lejos en la Europa League.