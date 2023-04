Aunque el Furgón no deja de ganar, sus perseguidores se mantienen cerca esperando un traspié.

No dan respiro: tras la 7°, San Lorenzo, Boca e Independiente siguen de cerca a UAI Urquiza

UAI Urquiza no se relaja. Se trajo una sufrida victoria 3 a 2 de Alberdi, el estadio de las Piratas y volvió a acomodarse en la punta, que la había cedido transitoriamente por cuestiones de calendario. Jugó el lunes, con algunos resultados ya puestos y sentía la obligación de ganar sí o sí en Córdoba: Independiente lo había igualado, Boca estaba un punto arriba. No podía regalar nada y no lo hizo: en el final se trajo los tres puntos y la punta.

Hasta el partido con Belgrano, la uruguaya y goleadora Sofía Olivera no había recibido goles, sin embargo la racha invicta se cortó en Córdoba: tras ponerse 2 a 0 con los goles de Falfán y Núñez, Mayra Acevedo llegó dos veces al gol en el complemento para igualar las acciones y ponerle suspenso al encuentro. Una combinación de memoria de las seleccionadas Falfán y Núñez le dio la victoria al Furgón que sufrió pero sigue arriba.

El debut de Quiño

Boca salió a la cancha en Gerli con Florencia Quiñones como nueva entrenadora, luego de la salida de Jorge Martínez por la denuncia de abuso sexual presentada en su contra. Y fue con triunfo y con algunos momentos en los que se pudo ver su impronta: posiciones más libres, más ofensivo que en partidos anteriores y con algunos detalles a corregir en la defensa que igualmente le permitieron no sufrir y llevarse una victoria por 3 a 0 que las dejó circunstancialmente en la punta y a la espera del resto de los resultados de la fecha.

San Lorenzo da pelea

Le tocó jugar sabiendo los resultado de sus rivales, quizá presión, quizá motivación para enfrentar a un Estudiantes que no hizo pie aún en el torneo y está en el fondo de la tabla. Todo ocurrió en un tiempo, las Santitas pegaron de inicio como en lo que va del torneo y con el 2 a 0 a favor manejaron los tiempos para sumar de a tres una vez más. Las de Basualdo le pisan los talones a UAI.

Independiente al acecho

Resolvió todo en un tiempo el equipo de Pablo Goglino, que parece estar ajeno al momento que vive el club. El equipo avanza firme con sus goleadoras Bebo Pereyra y Johana Barrera y se metió en el lote de perseguidores, a sólo tres de UAI. A los 28 minutos y tras una gran jugada colectiva desde la línea de fondo, el Rojo metió el primero a casi media hora de partido. Y fue una ráfaga, porque enseguida llegó el segundo de Barrera y el tercero de Pereyra para liquidarlo y sólo sufrir el descuento en el segundo tiempo.

Platense invicto

Las Calamares siguen prendidas, pese a haber dejado algún punto en el camino, no perdieron en lo que va del torneo y por el contrario, no dejan de sumar, esta vez de a tres, en un partido durísimo que terminó con dos expulsadas por el lado de Racing, además del DT Agustín Benchimol. La Academia no encuentra el rumbo en este 2023 y se cruzó con un Platense que tiene las ideas claras y una juventud que le da juego veloz y picardía. Tras un error de la arquera local, Sanabria aprovechó y metió el único gol de la tarde en el predio Tita Mattiussi.

River se recupera

Tras el durísimo golpe en el Superclásico y algunos resultados y rendimientos que estuvieron lejos de su capacidad, el equipo de Daniela Díaz comenzó la recuperación ante Social Atlético Televisión. Se reencontró por momentos con su fútbol y también con los goles, algo que le venía costando en partidos anteriores: había convertido uno en los últimos tres (en el empate con San Lorenzo). En El River Camp aparecieron Cata Primo, Birizamberri y Giuliana González para recomponerse y darle un empujón anímico pese a estar en la 10° posición.

FECHA 7

Viernes 14 de abril

Huracán 2 - Banfield 0

Goles: PT 7m y ST 26m Damaris Martínez.

Sábado 15 de abril

Lanús 1 - Independiente 3

Goles: PT 28m y Gabriela Herrera x2 y 46m Mercedes Pereyra (I). ST 23m Alicia Zaracho (L).

River Plate 3 - S.A.T. 0

Goles: PT 9m Catalina Primo, 15m Carolina Birizamberri y 27m Giuliana González.

Domingo 16 de abril

Def. de Belgrano 0 - Gimnasia 2

Goles: ST 20m Lali Esquivel, 28m Florencia Gaetán.

Estudiantes de L.P. 1 - Rosario Ctral. 1

Goles: PT 38m Luciana Bacci (E). ST 5m Erica Lonigro (RC).

Ferro Carril Oeste 2 - Excursionistas 0

Goles: ST 8m Agustina Schmidt y 21m Adriana Ojeda.

El Porvenir 0 - Boca Jrs. 3 Goles: PT 9m Vanina Preininger, 20m Clarisa Huber. ST 21m Brisa Priori.



Lunes 17 de abril

Belgrano (Cba.) 2 - UAI Urquiza 3

Goles: PT 14m Daiana Falfán (UU), PT 46m Romina Núñez (UU). ST 20m y 30m Mayra Acevedo (BEL), ST 45m Romina Núñez (UU).

Estudiantes 1 - San Lorenzo 2

Goles: PT 9m Eliana Medina (SL), 20m Juana Fonseca (SL), 36m Ailén Pucheta (E).

Racing Club 0 - Platense 1

Gol: ST 4m Yuliana Sanabria

Tabla

EQUIPO PUNTOS UAI Urquiza 19 San Lorenzo 17 Boca 17 Independiente 16 Rosario Central 15 Platense 12

Goleadoras