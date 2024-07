El meridiano del calendario en el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 nos tiene acostumbrado a grandes anuncios en cuanto a cambios dentro de los equipos para la temporada entrante. En esta oportunidad, fue Williams Racing quien sorprendió a la escena anunciando el fichaje de Carlos Sainz.

El español ya había sido notificado sobre su desvinculación con Ferrari, siendo Lewis Hamilton su reemplazante en la escudería del cavallino rampante. Desde entonces, se llevaron a cabo conversaciones para definir el futuro de Sainz Jr. hasta que Williams lo anunció como la cara del equipo para 2025, integrando la dupla con Alex Albon.

“Estoy muy contento de anunciar que me incorporaré a Williams Racing a partir de 2025. No es ningún secreto que el mercado de pilotos de este año ha sido excepcionalmente complejo por diversas razones y me ha llevado algún tiempo anunciar mi decisión. Sin embargo, confío plenamente en que Williams es el lugar adecuado para continuar mi paso en la F1 y estoy realmente orgulloso de unirme a un equipo tan histórico y exitoso, donde muchos de mis héroes de la infancia corrieron en el pasado y dejaron su huella en nuestro deporte”, dijo el español en un video publicado en sus redes sociales.

¿Se frena el ascenso de Franco Colapinto?

Con esta decisión, la escudería británica de alguna manera “trunca” el ruidoso ascenso de Franco Colapinto en la Fórmula 1. En el actual campeonato, el piloto argentino había integrado por primera vez un Gran Premio durante las sesiones de entrenamiento previas a la carrera de Silverstone, ilusionando a sus seguidores con una posible aparición en la máxima categoría en 2025. Sin embargo, Williams ya tiene el equipo listo para el año que viene tras el anuncio de la llegada de Carlos Sainz.

Franco Colapinto, piloto de Williams Racing.

Eso sí, según informó el medio especializado Soy Motor, el nuevo vínculo entre Sainz Jr. y Williams incluye una cláusula en la que el español podría liberarse de su contrato con la escudería británica en caso de tener una oferta superadora para correr con un equipo que esté peleando el Campeonato de Constructores. Es decir, queda abierta la posibilidad de que en Grove quede un nuevo asiento libre el año que viene.

De todas formas, de ninguna manera esto cambia la posición de Colapinto en la actualidad del automovilismo. Proyectado como una de las grandes promesas en la Fórmula 2, Franco tendrá al menos una temporada más para seguir con su preparación y afianzarse de cara al ilusionante reto que podría significar un ascenso a la máxima categoría, la cual no ve a un argentino en pista hace más de 20 años.