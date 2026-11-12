El nuevo Gálvez toma forma: Buenos Aires se prepara para el MotoGP y sueña con la F1

El Gobierno de la Ciudad le abrió las puertas a la prensa para conocer el estado de las obras en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez con vistas a recibir el MotoGP y la Fórmula 1. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, estuvo presente, brindó declaraciones y Bolavip siguió los acontecimientos desde el lugar de los hechos.
“Queremos tener un circuito que, como pasa hoy en el mundo, puede albergar distintas formas de deporte motor. El MotoGP va a ocurrir en abril pero claro, el gran objetivo nuestro es traer a la Fórmula 1 de nuevo a la Argentina“, comentó Jorge Macri.
Avance de las obras en los boxes (Foto: Prensa Gobierno de la Ciudad)
El retorno de MotoGP a Buenos Aires ya tiene fecha confirmada para 2027: del 9 al 11 de abril. Aunque no falta mucho, las obras -a cargo de la empresa Autopistas Urbanas SA (AUSA)- avanzan a paso firme y según lo esperado.
Además, es importante aclarar que el diseño -llevado a cabo por Tilke Engineers & Architects– aplica tanto para MotoGP como para Fórmula 1, con el detalle de que la FIM (Federación Internacional de Motociclismo) solicitó realizar una horquilla más corta para evitar accidentes. Para F1, en cambio, será más larga.
Así avanzan las obras en el nuevo Autódromo Óscar y Juan Gálvez de Buenos Aires
Reunión positiva de Jorge Macri con Domenicali para el regreso de la F1 a Argentina: “Un paso más”
Según lo anunciado, la idea es que se termina el edificio de boxes en enero, el asfaltado de la pista en febrero y el túnel que lleva al paddock, así como la pintura de la pista, en miércoles.
Jorge Macri y su reunión con el presidente de la Fórmula 1
“Fue buena y se empezó a ver un horizonte. Estamos trabajando con los equipos como venían haciendo, fortificando temas más puntuales, y con la intención de llegar a marzo con algo más concreto. Hablamos de una reserva de fecha, son cinco años de contrato, sin detalle sobre cuándo se podría hacer la carrera”, aseguró Jorge Macri sobre su reunión con Stefano Domenicali en San Pablo.
En la misma línea, sostuvo que la iniciativa es de la Ciudad de Buenos Aires, pero abrió la puerta a que se involucre Argentina a nivel país, así como también empresas privadas para financiar todo lo que significa albergar un evento de la Fórmula 1.
Mismo circuito, pequeñas diferencias entre Moto GP y F1
|Característica
|MotoGP
|Fórmula 1
|Longitud del circuito
|4,3 km
|4,87 km
|Ancho máximo
|18 m (en la curva 1)
|18 m (en la curva 1)
|Ancho mínimo
|12 m
|12 m
|Cantidad de curvas
|14 (9 derecha, 5 izquierda)
|15 (9 derecha, 6 izquierda)
|Longitud de ambas rectas
|740 m
|980 m
|Tiempo de vuelta
|82 segundos
|72 segundos
|Velocidad máxima
|> 330 km/h
|> 340 km/h
|Velocidad promedio
|185 km/h
|240 km/h
|Pendiente máxima
|7% (en la curva 4)
|10% (en la curva 14)
|Otras características
|Peralte del 5% en curvas 1, 2, 9 y 11
|Pendiente transversal del 7% en curva 4 y peralte del 5% en curvas 1, 2, 9 y 11
Estado de las obras en el Autódromo Juan y Óscar Gálvez
- Asfaltado de la pista: comenzó en octubre. Los trabajos avanzan con tres grupos de operarios trabajando simultáneamente, con 12 equipos de gran porte. Cada grupo está compuesto por un camión que transporta el asfalto caliente, una pavimentadora terminadora de asfalto y dos rodillos (tipo aplanadoras). De este modo, se alcanza un despliegue de 12 equipos de gran porte. La obra contempla tres capas de asfalto.
- Avance del circuito: la recta opuesta y los sectores de las curvas 7, 8, 9, 10, 11 y 12 ya tienen colocada la primera capa de asfalto.
- Tecnología de pavimentación: se incorporó el sistema SmoothRide, que permite controlar con precisión la ejecución del diseño del circuito desarrollado por el ingeniero Hermann Tilke.
- Defensas de seguridad: se instalaron 1.700 metros de Debris Fence. Comenzó el proceso de homologación y ya se certificaron los primeros 350 metros. También avanza la instalación de barreras Flexbeam de triple hoja.
- Paso bajo nivel: finalizó la excavación del túnel que conectará el acceso de avenida Roca con el paddock. Tendrá aproximadamente 400 metros de extensión, circulación vehicular en ambos sentidos y una pasarela peatonal accesible. Y una altura libre de paso de 4,60 metros. La nueva conexión cruza por debajo de la recta principal del circuito, antes de la curva 1 y su construcción requirió más de 7.500 metros cúbicos de hormigón en la estructura y se excavaron 25.000 m³ de tierra.
- Obras hidráulicas: los trabajos de infraestructura hidráulica de la pista están próximos a finalizar.
- Horquilla de Fórmula 1: el terraplén correspondiente a este sector registra un avance superior al 60%.
- Turno nocturno: se abrió un nuevo frente de trabajo durante la noche para compensar posibles demoras ocasionadas por las lluvias extraordinarias asociadas al fenómeno de El Niño.