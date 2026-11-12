El nuevo Gálvez toma forma: Buenos Aires se prepara para el MotoGP y sueña con la F1

Bolavip visitó las obras del histórico Autódromo Óscar y Juan Gálvez a menos de un año de su reinauguración.

El Gobierno de la Ciudad le abrió las puertas a la prensa para conocer el estado de las obras en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez con vistas a recibir el MotoGP y la Fórmula 1. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, estuvo presente, brindó declaraciones y Bolavip siguió los acontecimientos desde el lugar de los hechos.

“Queremos tener un circuito que, como pasa hoy en el mundo, puede albergar distintas formas de deporte motor. El MotoGP va a ocurrir en abril pero claro, el gran objetivo nuestro es traer a la Fórmula 1 de nuevo a la Argentina“, comentó Jorge Macri.

Avance de las obras en los boxes (Foto: Prensa Gobierno de la Ciudad)

El retorno de MotoGP a Buenos Aires ya tiene fecha confirmada para 2027: del 9 al 11 de abril. Aunque no falta mucho, las obras -a cargo de la empresa Autopistas Urbanas SA (AUSA)- avanzan a paso firme y según lo esperado.

Además, es importante aclarar que el diseño -llevado a cabo por Tilke Engineers & Architects– aplica tanto para MotoGP como para Fórmula 1, con el detalle de que la FIM (Federación Internacional de Motociclismo) solicitó realizar una horquilla más corta para evitar accidentes. Para F1, en cambio, será más larga.

Así avanzan las obras en el nuevo Autódromo Óscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

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Según lo anunciado, la idea es que se termina el edificio de boxes en enero, el asfaltado de la pista en febrero y el túnel que lleva al paddock, así como la pintura de la pista, en miércoles.

Jorge Macri y su reunión con el presidente de la Fórmula 1

“Fue buena y se empezó a ver un horizonte. Estamos trabajando con los equipos como venían haciendo, fortificando temas más puntuales, y con la intención de llegar a marzo con algo más concreto. Hablamos de una reserva de fecha, son cinco años de contrato, sin detalle sobre cuándo se podría hacer la carrera”, aseguró Jorge Macri sobre su reunión con Stefano Domenicali en San Pablo.

En la misma línea, sostuvo que la iniciativa es de la Ciudad de Buenos Aires, pero abrió la puerta a que se involucre Argentina a nivel país, así como también empresas privadas para financiar todo lo que significa albergar un evento de la Fórmula 1.

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Mismo circuito, pequeñas diferencias entre Moto GP y F1

Característica MotoGP Fórmula 1 Longitud del circuito 4,3 km 4,87 km Ancho máximo 18 m (en la curva 1) 18 m (en la curva 1) Ancho mínimo 12 m 12 m Cantidad de curvas 14 (9 derecha, 5 izquierda) 15 (9 derecha, 6 izquierda) Longitud de ambas rectas 740 m 980 m Tiempo de vuelta 82 segundos 72 segundos Velocidad máxima > 330 km/h > 340 km/h Velocidad promedio 185 km/h 240 km/h Pendiente máxima 7% (en la curva 4) 10% (en la curva 14) Otras características Peralte del 5% en curvas 1, 2, 9 y 11 Pendiente transversal del 7% en curva 4 y peralte del 5% en curvas 1, 2, 9 y 11

Estado de las obras en el Autódromo Juan y Óscar Gálvez