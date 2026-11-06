Reunión positiva de Jorge Macri con Domenicali para el regreso de la F1 a Argentina: “Un paso más”

El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le presentó el proyecto al presidente de la Fórmula 1.

El sueño de volver a recibir a la Fórmula 1 en Buenos Aires está cada vez más cerca. Así lo expresó Jorge Macri -Jefe de Gobierno de CABA- luego de la reunión que mantuvo en San Pablo con Stefano Domenicali, presidente de la F1.

El encuentro se dio en el marco del Gran Premio de San Pablo y, en el mismo, Macri no solo le presentó el proyecto a Domenicali, sino que además charlaron sobre el avance de las obras que se vienen realizando en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez para cumplir con los requerimientos de la máxima categoría.

“Vinimos a reconfirmar el compromiso y la voluntad que tiene la Ciudad de Buenos Aires de recuperar a la Fórmula 1. Estamos trabajando en cada paso necesario para estar listos y para nosotros era importante poder encontrarnos con Stefano Domenicali, transmitirle este compromiso, cómo estamos avanzando y establecer los pasos que siguen para poder traer a la Fórmula 1″, comentó Macri luego de la reunión.

En la misma línea, el Jefe de Gobierno de CABA también realizó un posteo en sus redes sociales en el que expresó: “Un paso más para que el sueño de la Fórmula 1 en la Ciudad sea una realidad”.

En el GP de San Pablo, me reuní con Stefano Domenicali, presidente de la F1. Le presenté la propuesta para que la Fórmula 1 vuelva a Buenos Aires y conversamos sobre las obras del Autódromo.



Un paso más para que el sueño de la Fórmula 1 en la Ciudad sea una realidad. pic.twitter.com/Cbj8ncXerV — Jorge Macri (@jorgemacri) November 6, 2026

El proyecto va en serio. Se realizó una inversión de 200 millones de dólares en obras que ya se iniciaron e incluyen la construcción y asfaltado de una nueva pista, un edificio de boxes y un moderno paddock. Además, se ampliará la capacidad para recibir a 125.000 espectadores.

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Las claves de las obras en el nuevo Autódromo de Buenos Aires

El nuevo Autódromo Oscar y Juan Gálvez fue rediseñado por el ingeniero alemán Hermann Tilke.

Se abrió un nuevo turno de obra nocturno para compensar los efectos del fenómeno del Niño.

En octubre comenzó el asfaltado de la pista. Trabajan tres grupos de operarios que avanzan de manera simultánea para cubrir el ancho de la pista.

La empresa de la Ciudad Autopistas Urbanas (AUSA) estrenó el sistema SmoothRide, herramienta de última generación para garantizar que el diseño del circuito se traslade a la realidad con fidelidad absoluta.

La recta opuesta, así como los sectores de T7, T8 T9, T10, T11 y T12 ya cuentan con la primera capa de asfalto, de las 3 previstas.

Defensas: se instalaron 1.700 metros de Debris fence (malla de seguridad) y se están instalando los flexbeam triple hoja (guardrails, defensa flexible).

Terminó la excavación del túnel de acceso al paddock de los equipos.

Se completó la excavación de un paso nivel para que el tránsito pesado no circule por la pista.

¿En qué año podría volver la Fórmula 1 a Argentina?

La proyección es que Buenos Aires pueda sumarse al calendario de 2028 o 2029. Sin embargo, también se mantiene abierta una pequeña posibilidad de que se sume en 2027.

Si bien el calendario de la temporada que viene ya fue confirmado sin Argentina, los conflictos de Medio Oriente podrían provocar la suspensión de algunas carreras y, si las obras ya están concluidas, el nuevo Autódromo Oscar y Juan Gálvez podría ser considerado.