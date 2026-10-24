FP 3 del GP de Estados Unidos: Hamilton fue líder y Colapinto 15°

El argentino completó las tres instancias de prácticas libres en Austin y ahora se enfocará en la qualy y la carrera.

Se terminaron las prácticas libres en Austin. Luego de la jornada de viernes en el Circuito de las Américas, en la que Charles Leclerc se quedó con el primer puesto en las FP1 y 2, la tercera práctica dejó a Lewis Hamilton como el líder antes de que comience la clasificación.

Franco Colapinto mostró mejorías respecto a su posición en los exámenes del viernes, ya que del 17° y 15° respectivamente, repitió esta última ubicación en la tercera práctica. Sin embargo, lo más imporante radicó en que nuevamente se sintió cómodo con el monoplaza que preparó Alpine para este fin de semana de Fórmula 1.

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Desde las 18 horas de Argentina, se correrá la clasificación y todos los pilotos y equipos buscarán la mejor performance posible de cara a la gran carrera del domingo. Así quedaron los 22 participantes en la FP3.

Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de Estados Unidos

Lewis Hamilton (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Nico Hulkenberg (Audi) Lando Norris (McLaren) Pierre Gasly (Alpine) Isack Hadjar (Red Bull) Liam Lawson (VCARB) Arvid Lindblad (VCARB) Gabriel Bortoleto (Audi) Ollie Bearman (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Fernando Alonso (Aston Martin) Esteban Ocon (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Alex Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams) Checo Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac)

Se viene la qualy: Colapinto tendrá una penalización

Terminadas las prácticas, ahora se viene la clasificación. Para Colapinto habrá un revés allí, ya que sea cual sea el puesto que ocupe en la qualy, el argentino deberá pasar por una penalidad de 10 puestos en la parrilla de largada.

Franco había tenido que penalizar recientemente en Malasia por un cambio de motor de combustión interna. Ahora, Colapinto recibirá 10 puestos de sanción en la parrilla de la carrera de Austin por montar una nueva unidad de control electrónico.

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Cronograma completo del GP de Estados Unidos de la F1