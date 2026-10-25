¿Kimi Antonelli campeón? Así quedó la tabla de posiciones de la F1 tras el GP de Estados Unidos

Kimi Antonelli no dejó dudas en Austin. El piloto italiano de Mercedes ganó el Gran Premio de Estados Unidos 2026 de punta a punta y amplió la ventaja sobre su compañero de equipo George Russell, quien finalizó 8° en el Circuito de las Américas.
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KIMI ANTONELLI WINS THE UNITED STATES GRAND PRIX! 🏆✨— Formula 1 (@F1) October 25, 2026
It's a dominant drive from the Drivers' Championship leader 💪 #F1 #USGP pic.twitter.com/wmf8wWVa0J
Tabla del Mundial de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 365 puntos
- George Russell (Mercedes) – 242 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 241 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 236 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 233 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 211 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 144 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 105 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 77 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Tabla del Campeonato de Constructores 2026
- Mercedes – 607 puntos
- Ferrari – 474 puntos
- McLaren – 355 puntos
- Red Bull Racing – 355 puntos
- Racing Bulls – 102 puntos
- Alpine – 69 puntos
- Haas – 30 puntos
- Audi – 23 puntos
- Williams – 12 puntos
- Aston Martin – 7 puntos
- Cadillac – 0 puntos
¿Kimi Antonelli ya es campeón de la F1?
No, Kimi Antonelli todavía no se aseguró matemáticamente el Mundial 2026 de la Fórmula 1. Sin embargo, su consagración es cuestión de tiempo: luego de la carrera de Austin le sacó 123 puntos de ventaja a George Russell.
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Para consagrarse campeón este domingo, Antonelli necesitaba ganar, que Russell finalizara 9° o peor y que Lewis Hamilton terminara 5° o peor. De estos factores, solo se cumplió el triunfo de Kimi.
Resultado del GP de Estados Unidos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Lando Norris (McLaren)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Oscar Piastri (McLaren)
- George Russell (Mercedes)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Esteban Ocon (Haas)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Alex Albon (Williams)
- Carlos Sainz (Williams)
- Checo Pérez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF
- Franco Colapinto (Alpine) – DNF
- Ollie Bearman (Haas) – DNF