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¿Kimi Antonelli campeón? Así quedó la tabla de posiciones de la F1 tras el GP de Estados Unidos

Conoce si el piloto italiano de Mercedes ya se aseguró el campeonato luego de la victoria en Austin.

Kimi Antonelli es el máximo candidato a ganar el Mundial de Pilotos 2026
© Getty ImagesKimi Antonelli es el máximo candidato a ganar el Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli no dejó dudas en Austin. El piloto italiano de Mercedes ganó el Gran Premio de Estados Unidos 2026 de punta a punta y amplió la ventaja sobre su compañero de equipo George Russell, quien finalizó 8° en el Circuito de las Américas.

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Tabla del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 365 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 242 puntos
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 241 puntos
  4. Max Verstappen (Red Bull) – 236 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 233 puntos
  6. Lando Norris (McLaren) – 211 puntos
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 144 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 105 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) – 77 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
  14. Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos
  15. Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
  16. Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
  17. Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
  19. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
  21. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  23. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla del Campeonato de Constructores 2026

  1. Mercedes – 607 puntos
  2. Ferrari – 474 puntos
  3. McLaren – 355 puntos
  4. Red Bull Racing – 355 puntos
  5. Racing Bulls – 102 puntos
  6. Alpine – 69 puntos
  7. Haas – 30 puntos
  8. Audi – 23 puntos
  9. Williams – 12 puntos
  10. Aston Martin – 7 puntos
  11. Cadillac – 0 puntos

¿Kimi Antonelli ya es campeón de la F1?

No, Kimi Antonelli todavía no se aseguró matemáticamente el Mundial 2026 de la Fórmula 1. Sin embargo, su consagración es cuestión de tiempo: luego de la carrera de Austin le sacó 123 puntos de ventaja a George Russell.

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Para consagrarse campeón este domingo, Antonelli necesitaba ganar, que Russell finalizara 9° o peor y que Lewis Hamilton terminara 5° o peor. De estos factores, solo se cumplió el triunfo de Kimi.

Resultado del GP de Estados Unidos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. Charles Leclerc (Ferrari)
  3. Max Verstappen (Red Bull)
  4. Lewis Hamilton (Ferrari)
  5. Lando Norris (McLaren)
  6. Isack Hadjar (Red Bull)
  7. Oscar Piastri (McLaren)
  8. George Russell (Mercedes)
  9. Liam Lawson (Racing Bulls)
  10. Pierre Gasly (Alpine)
  11. Nico Hülkenberg (Audi)
  12. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  13. Gabriel Bortoleto (Audi)
  14. Esteban Ocon (Haas)
  15. Lance Stroll (Aston Martin)
  16. Fernando Alonso (Aston Martin)
  17. Alex Albon (Williams)
  18. Carlos Sainz (Williams)
  19. Checo Pérez (Cadillac)
  20. Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF
  21. Franco Colapinto (Alpine) – DNF
  22. Ollie Bearman (Haas) – DNF
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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