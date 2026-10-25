¿Kimi Antonelli campeón? Así quedó la tabla de posiciones de la F1 tras el GP de Estados Unidos

Conoce si el piloto italiano de Mercedes ya se aseguró el campeonato luego de la victoria en Austin.

Kimi Antonelli no dejó dudas en Austin. El piloto italiano de Mercedes ganó el Gran Premio de Estados Unidos 2026 de punta a punta y amplió la ventaja sobre su compañero de equipo George Russell, quien finalizó 8° en el Circuito de las Américas.

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KIMI ANTONELLI WINS THE UNITED STATES GRAND PRIX! 🏆✨



It's a dominant drive from the Drivers' Championship leader 💪 #F1 #USGP pic.twitter.com/wmf8wWVa0J — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

Tabla del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 365 puntos George Russell (Mercedes) – 242 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 241 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 236 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 233 puntos Lando Norris (McLaren) – 211 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 144 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 105 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 77 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla del Campeonato de Constructores 2026

Mercedes – 607 puntos Ferrari – 474 puntos McLaren – 355 puntos Red Bull Racing – 355 puntos Racing Bulls – 102 puntos Alpine – 69 puntos Haas – 30 puntos Audi – 23 puntos Williams – 12 puntos Aston Martin – 7 puntos Cadillac – 0 puntos

¿Kimi Antonelli ya es campeón de la F1?

No, Kimi Antonelli todavía no se aseguró matemáticamente el Mundial 2026 de la Fórmula 1. Sin embargo, su consagración es cuestión de tiempo: luego de la carrera de Austin le sacó 123 puntos de ventaja a George Russell.

Para consagrarse campeón este domingo, Antonelli necesitaba ganar, que Russell finalizara 9° o peor y que Lewis Hamilton terminara 5° o peor. De estos factores, solo se cumplió el triunfo de Kimi.

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Resultado del GP de Estados Unidos 2026