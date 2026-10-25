Alpine bancó a Franco Colapinto tras la polémica frase de un periodista británico: “No se alinea con nuestros valores”

A través de un comunicado la escudería francesa criticó los dichos de Clarkson, quien afirmó que Colapinto debía ser sancionado por ser argentino.

Luego de finalizar en la 15° posición de la Qualy del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1, el piloto argentino Franco Colapinto largará desde el puesto 21° debido a una penalización de 10 lugares que recibió a causa de realizar una nueva modificación en su monoplaza.

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Ante esta sanción, el periodista británico Jeremy Clarkson, quien fue invitado por Alpine a este GP, tuvo un desafortunado comentario, en el que afirmó que Colapinto debía tener una sanción por ser argentino, en un dicho claramente ofensivo para el oriundo de Pilar.

Como consecuencia de estas declaraciones, Alpine emitió un comunicado en sus redes sociales, en el que se hicieron cargo por haber invitado a Clarkson a participar en Austin y bancaron públicamente a su piloto, que ya tiene su renovación asegurada para la próxima temporada.

“Desde el equipo Alpine somos conscientes de los comentarios realizados por un invitado del equipo en una reciente entrevista televisiva en Austin”, inició el comunicado de la escudería francesa para defender a Colapinto, quien largará anteúltimo en la parrilla del GP de Estados Unidos.

“El equipo sostiene que esa opinión personal no se alinea con nuestros valores, que promueven la amabilidad y el respeto. Franco es nuestro piloto y tiene todo nuestro apoyo”, cerraron con una banca para el argentino, que intentará escalar posiciones para volver a sumar puntos.

Por qué penalizaron a Franco Colapinto

El piloto argentino llegó al Circuito de las Américas con expectativas de volver a sumar puntos, pero el pasado viernes se confirmó que sufrirá 10 puestos de penalización en la parrilla de largada.

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Franco había tenido que penalizar recientemente en Malasia por un cambio de motor de combustión interna. Ahora, Colapinto recibirá 10 puestos de sanción en la parrilla de la carrera de Austin por montar una nueva unidad de control electrónico. Por eso mismo, en lugar de largar como …, tal como quedó en la qualy, el argentino saldrá desde la … posición este domingo.

Este tipo de situaciones son habituales en la recta final de cada temporada, ya que los equipos inevitablemente superan el límite de modificaciones establecidas. En esta oportunidad, Alpine cambió la unidad de control electrónico por cuarta vez en el A526 de Colapinto, cuando el máximo permitido es tres.

Parrilla de largada del GP de Estados Unidos

Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Liam Lawson (VCARB) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hulkenberg (Audi) Fernando Alonso (Aston Martin) Arvid Lindblad (VCARB) -penalizado, terminó la qualy como 9°- Ollie Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Alex Albon (Williams) Checo Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Franco Colapinto (Alpine) -penalizado, terminó la qualy como 15°- Gabriel Bortoleto (Audi) -penalizado, terminó la qualy como 14°-