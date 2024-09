En su tercera carrera en la Fórmula 1, el piloto argentino Franco Colapinto, volvió a tener una nueva performance y finalizó en el 11º puesto del Gran Premio de Singapur, en el que tuvo una buena largada que le permitió estar dentro del top 10 y pelear por sumar puntos nuevamente.

Una vez finalizada la competencia, el nacido en Pilar habló con los medios, en donde hizo un análisis de su presentación, y también fue crítico con la estrategia de Williams, su equipo, ya que por una parada tardía en boxes Checo Pérez lo pasó y quedó en la décima ubicación.

“Hice todo lo mejor que pude y creo que hice todo bien. Me pararon muy tarde y me pasó Pérez, sino, no me hubiera pasado, creo que lo podría haber aguantado porque tenía un poco menos de ritmo que yo. Me costó mucho la carrera, pero creo que podríamos haber llegado a los puntos si hubiéramos elegido bien estratégicamente el momento de parar”, comenzó el argentino siendo crítico con su equipo.

“Estoy contento con el resultado, hice todo lo que pude, lo que estuvo a mi alcance lo hice bien. El equipo me paró un poco tarde, eso no lo puedo controlar, es una decisión de ellos y salió mal. Hay que hablarlo para que no suceda otra vez porque es complicado estar en esa posición y hay que mantenerlo bien”, siguió.

Y cerró, lamentando nuevamente esta parada tardía que le costó una posición en la carrera: “Es una lástima no haber podido mantenerme en el top 10 por una parada poco tarde y un poco lenta, pero bueno, son cosas que no están en mi control”.

Franco Colapinto en acción. (Foto: IMAGO / justpictures.ch).

El análisis de la carrera

“La largada fue parte, con las gomas medias tenía buen ritmo y con las duras me empecé a cansar mucho. Creo que fue una buena primera carrera en Singapur, que son carreras duras. Terminar cerca de los puntos es positivo, obviamente me hubiera gustado sumar, pero sirve para la experiencia”, comenzó haciendo un análisis de su carrera.

“Fue una buena salida, había un lugar por dentro y me tiré, la largada es muy importante acá. Siento que hice todo bien, lo mejor que pude en una de las carreras más duras del año, que también la pude terminar. Estuve bastante al límite de mitad de carrera en adelante, pero pude aguantar bien”, continuó.

Y cerró confesando que no terminó bien por un dolor de estómago: “Me duele el estómago de la bebida del auto, hacía mucho calor. El azúcar con el líquido caliente es una mezcla rara para el cuerpo. Es una de mis primeras carreras así de duras con el calor y la humedad. Hubiera estado más feliz terminando en los puntos, pero es positivo”.

El elogio a Checo Pérez

El mismo Pérez, quien pasó a Colapinto para quedar en el décimo lugar, elogió en medio de la carrera al argentino, afirmando que era muy bueno y que por esto no lo podía pasar. En diálogo con los medios, el nacido en Pilar también destacó al mexicano. “Checo es un capo, yo lo veía de chico en casa. Antes de que viniera a Europa me levantaba a ver sus carreras, y ahora correr contra él es algo muy lindo”, tiró.

Y sumó: “Checo es un pilotazo, no me podía pasar porque estábamos en Singapur, sino me pasaba. Estábamos en los boxes y ahí me pasó. Estoy contento por esta buena experiencia en una de las carreras más duras del año. Ahora voy a descansar y recuperarme un poco”.

El posteo de Williams para Franco Colapinto tras la carrera

“No fue la carrera que queríamos, pero sí un gran esfuerzo de Franco para llevar el coche a meta en P11”, posteó la cuenta oficial del equipo de Colapinto, destacando su trabajo, ya que fue el mejor en esta carrera, debido a que su compañero, Alex Albon abandonó rápidamente.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

A diferencia de sus recientes tres carreras, las cuales se dieron primeramente con dos semanas de diferencia y luego con una sola, ahora habrá que esperar casi un mes para el próximo Gran Premio de la Fórmula 1, ya que recién el domingo 20 de octubre se disputará el GP de Estados Unidos en el Circuito de las Américas, en Texas.