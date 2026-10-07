Ya se definió la sede, pero el circuito debe construirse desde cero para albergar nuevamente a la Máxima en dicho continente.

El retorno de la Fórmula 1 a África es prácticamente un hecho. Según el portal RacingNews365, ya hay un acuerdo total para que la Máxima vuelva a disputarse en dicho continente por primera vez desde 1993 y solo falta el anuncio oficial.

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Ruanda es la sede elegida y este Gran Premio se sumará al calendario a partir del año 2030. Este país está ubicado en el corazón de África Oriental (en la región de los Grandes Lagos) y todavía no cuenta con un circuito. Es decir, deben construirlo desde cero.

Por iniciativa del presidente ruandés, Paul Kagame, las Asambleas Generales de la FIA y la Ceremonia de Entrega de Premios en 2024 se realizaron en Kigali, la capital de Ruanda. Ahora, este país ya tiene un acuerdo para pasar a formar parte del calendario oficialmente.

La última vez que la Fórmula 1 se corrió en África fue el 14 de marzo de 1993, fecha en la que se disputó el extinto Gran Premio de Sudáfrica. El ganador de la carrera fue el francés Alain Prost, a bordo de un Williams-Renault.

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La sede elegida para el retorno de la Fórmula 1 al continente africano no es casualidad. Y es que, en los últimos años, este país ha invertido cientos de millones para obtener visibilidad a través de la leyenda “Visit Rwanda” en camisetas de importantes equipos como PSG, Bayern Múnich, Arsenal, Atlético de Madrid o Aston Villa (main sponsor), entre otros.

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En síntesis