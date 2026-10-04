Oportunidad desaprovechada: Colapinto tuvo un ritmo fantástico, pero Alpine tomó decisiones equivocadas y le arruinó la carrera

Las conclusiones del Gran Premio de Bahréin en Malasia que ganó Max Verstappen: 1- Enorme el vencedor neerlandés, 2- Kimi Antonelli prácticamente aseguró el título, 3- Brillante manejo por parte de Lewis Hamilton, 4- Papelón por parte de la Fórmula 1 con las demoras y los problemas que tuvieron lugar, 5- No se gestionó bien la carrera con las banderas y los autos de seguridad, 6- A George Russell se le acabó cualquier expectativa, 7- Alpine tomó todas las decisiones equivocadas y Franco Colapinto, con un buen auto, quedó lejos de la zona de puntos.

Y la lluvia. Yo entiendo a aquellos románticos que añoran la época en la cual Ayrton Senna ganaba con el Toleman en la lluvia y se corría con diluvios. La realidad es que la Fórmula 1 actual no se puede permitir, por cuestiones de seguridad, correr cuando la pista está prácticamente inundada. Pero también es cierto que lo que hizo la Fórmula 1 fue un verdadero papelón cuando saca a todos los autos que, en este nuevo reglamento, con el 50% de la potencia eléctrica, bajando la velocidad y tratando de ver hasta dónde podían ir, empiezan a pararse, empiezan a quedarse, empiezan a no tener potencia.

Básicamente, es un papelón por parte de la FIA el no haber probado este escenario antes, porque tarde o temprano iba a pasar. Esta fue la decimosexta fecha de la temporada y la primera carrera que se corre con lluvia, pero podrían haber probado qué pasaba en escenarios de baja velocidad cuando administraban la potencia de los autos con el software y que se iban a encontrar con este glitch o este problema.

Hay otra parte que todavía es más grave y que tiene que ver con este reglamento, que en la medida que van pasando las carreras ya no es que nos queda lejos a los que amamos la Fórmula 1 y al automovilismo, porque no prioriza ni premia a aquel que acelera, a aquel que estira un frenaje, a aquel que puede acelerar un poquito antes, a aquel que arriesga en la velocidad de curva, a aquel que arriesga un poco más en la puesta a punto para tener un auto más descargado y jugársela. Ya no es un reglamento que no premia a ese piloto.

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La carrera de Colapinto en Malasia

La carrera de Colapinto pintaba para ser buena. Largando desde la última fila, tenía un escenario de un auto que había trabajado exclusivamente para la carrera, que tenía un gran ritmo y que podía permitirle pelear desde atrás. Obviamente, la elección de largar con neumáticos para piso seco le arruina buena parte de la carrera.

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Se pierde cuando Racing Bulls decide que Lindblad vaya con los intermedios y Alpine decide que Colapinto vaya con los blandos. En la primera parte de la carrera, 30 segundos era la diferencia entre los que habían largado con intermedios contra los que habían largado con neumático para piso seco. Se fue reduciendo esa diferencia, y cuando estaba a punto de equipararse y le venía el momento a aquellos que habían largado con neumáticos blandos, se pega Bottas y sale el auto de seguridad. Ese era un momento donde Colapinto podría haber recuperado la carrera, porque los de adelante, los que ya le habían sacado más de un minuto, a los que venían atrás con neumáticos para piso seco, iban a tener que parar en los pits y por lo menos los de atrás iban a alcanzar al pelotón de adelante y se iba a rearmar la carrera y con un neumático que ya le venía y le daba vida.

Después, el ritmo ha sido fantástico. Uno ve el ritmo del Lindblad y el ritmo de Colapinto, y Colapinto en ritmo le ha dado un paseo. Es verdad que ha tenido aire limpio toda la carrera, pero el ritmo del Alpine ha sido brillante. El auto estaba para hacer una gran carrera.

Hay decisiones que tienen que ver con lo fortuito. Al final de cuentas, con el diario del lunes, es un error haber largado con el neumático blando. En el momento parecía 50 y 50, no estaba tan claro para dónde había que ir y, largando desde el fondo, muchas veces se les exige a los que largan desde atrás que hay que asumir riesgos. Bueno, asumió riesgo y en eso de asumir riesgo perdió.

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Oportunidad desaprovechada. Ya son dos fines de semana en los que Alpine presenta un gran auto, un muy buen ritmo, que en condiciones de ritmo de carrera son claramente el quinto equipo en la Fórmula 1, pero son dos carreras que, siendo el quinto mejor equipo, se van sin puntos. El accidente de Colapinto que se lleva a Gasly en Bakú y el incidente ahora con estas decisiones tomadas por parte del equipo y la fortuna, dos carreras donde Racing Bulls estira la ventaja de puntos en ese espacio por el quinto lugar, teniendo un mejor auto Alpine.