Si había un lugar que se llevaba todos los números para ser el primero donde Franco Colapinto diera un paso en falso en la Fórmula 1, ese era el Gran Premio de Azerbaiyán.

El callejero de Bakú compone junto al de Mónaco, Marina Bay (Singapur) y Jeddah (Arabia) una de las pruebas más difíciles de todo el calendario, y el argentino la inició de la peor forma, algo que no pasó desapercibido.

Colapinto perdió el control del Williams FW46 y terminó estrellando su auto contra las barreras, dañando de forma considerable la suspensión delantera izquierda y provocando la bandera roja en la sesión.

Ante ello, la cuenta oficial de la F1 Compartió el accidente con el anuncio oficial de la bandera roja, una breve descripción del choque en la curva cuatro y la frase “Colapinto en la pared“, acompañada de un emoji de decepción y tristeza.

Así reaccionó la cuenta de la Fórmula 1 al choque de Colapinto

¿Podrá correr lo que resta del Gran Premio de Bakú?

Tras su accidente, el FW46 de Colapinto quedó bastante dañado y Williams reconoció que analizarán los daños antes de poder determinar si tienen tiempo de arreglarlo antes de la Práctica Libre 2, que tendrá lugar este viernes desde las 10am en horario argentino.

En cualquier caso, y si no llegan a solucionarlo para hoy, no quedan dudas de que el sábado Colapinto podrá correr la FP3 y la Clasificación, siempre y cuando no haya nuevos inconvenientes con el monoplaza.

Colapinto provocó la bandera roja con su accidente, tal y como hizo Leclerc más temprano. IMAGO

Cómo y dónde ver el Gran Premio de Azerbaiyán 2024 de la Fórmula 1

El fin de semana del GP de Azerbaiyán se podrán ver vía streaming a través de la plataforma de Disney+ Premium, desde las prácticas libres con cámaras exclusivas, pasando por la clasificación, hasta la gran carrera del domingo. A su vez, por TV, FOX Sports transmitirá la competición.