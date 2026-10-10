Tabla de posiciones de la F1 tras el abandono de Russell en la Sprint del GP de Singapur

El principal perseguidor de Kimi Antonelli en el Mundial de Pilotos se estrelló en la primera vuelta y no pudo sumar puntos.

Kimi Antonelli dio un nuevo paso hacia el campeonato de la Fórmula 1. El líder del campeonato no pudo terminar en el podio de la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur 2026, pero le sirvió para sacarle cinco puntos más de ventaja a George Russell en la lucha por el Mundial.

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El británico comenzó segundo en la Sprint y tomó el liderato rápidamente tras una mala largada de Max Verstappen, pero se estrelló antes de completar la primera vuelta y no sumó ninguna unidad.

Ahora bien, Russell sería uno de los nueve pilotos (entre ellos Franco Colapinto) que no pudieron completar la carrera en el Circuito Urbano Marina Bay. Es decir, solamente 13 autos vieron la bandera a cuadros.

Tabla del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 325 puntos George Russell (Mercedes) – 236 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 221 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 197 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 196 puntos Lando Norris (McLaren) – 189 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 128 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 96 puntos Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 69 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 11 puntos Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

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Tabla del Campeonato de Constructores 2026

Mercedes – 561 puntos Ferrari – 418 puntos McLaren – 317 puntos Red Bull Racing – 306 puntos Racing Bulls – 94 puntos Alpine – 68 puntos Haas – 34 puntos Audi – 21 puntos Williams – 12 puntos Aston Martin – 7 puntos Cadillac – 0 puntos

Resultado de la carrera Sprint del GP de Singapur 2026