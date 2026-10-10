Tabla de posiciones de la F1 tras el abandono de Russell en la Sprint del GP de Singapur

Kimi Antonelli dio un nuevo paso hacia el campeonato de la Fórmula 1. El líder del campeonato no pudo terminar en el podio de la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur 2026, pero le sirvió para sacarle cinco puntos más de ventaja a George Russell en la lucha por el Mundial.
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El británico comenzó segundo en la Sprint y tomó el liderato rápidamente tras una mala largada de Max Verstappen, pero se estrelló antes de completar la primera vuelta y no sumó ninguna unidad.
Here's the moment George hit the barriers 🎥#F1Sprint #SingaporeGP pic.twitter.com/R8jview30F— Formula 1 (@F1) October 10, 2026
Ahora bien, Russell sería uno de los nueve pilotos (entre ellos Franco Colapinto) que no pudieron completar la carrera en el Circuito Urbano Marina Bay. Es decir, solamente 13 autos vieron la bandera a cuadros.
Norris and Piastri collide 💥— Formula 1 (@F1) October 10, 2026
Here's the moment 👇#F1Sprint #SingaporeGP pic.twitter.com/jVetu3oSOs
Tabla del Mundial de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 325 puntos
- George Russell (Mercedes) – 236 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 221 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 197 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 196 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 189 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 128 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 96 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 69 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 11 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Tabla del Campeonato de Constructores 2026
- Mercedes – 561 puntos
- Ferrari – 418 puntos
- McLaren – 317 puntos
- Red Bull Racing – 306 puntos
- Racing Bulls – 94 puntos
- Alpine – 68 puntos
- Haas – 34 puntos
- Audi – 21 puntos
- Williams – 12 puntos
- Aston Martin – 7 puntos
- Cadillac – 0 puntos
Resultado de la carrera Sprint del GP de Singapur 2026
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Oliver Bearman (Haas)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Lando Norris (McLaren)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Esteban Ocon (Haas)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Carlos Sainz (Williams)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Oscar Piastri (McLaren) – DNF
- Alexander Albon (Williams) – DNF
- Gabriel Bortoleto (Audi) – DNF
- Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF
- Franco Colapinto (Alpine) – DNF
- Isack Hadjar (Red Bull) – DNF
- George Russell (Mercedes) – DNF
- Sergio Pérez (Cadillac) – DNF
- Lance Stroll (Aston Martin) – DNF