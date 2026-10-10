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Fórmula 1

Tabla de posiciones de la F1 tras el abandono de Russell en la Sprint del GP de Singapur

El principal perseguidor de Kimi Antonelli en el Mundial de Pilotos se estrelló en la primera vuelta y no pudo sumar puntos.

George Russell se accidentó en la Sprint de Singapur
© Getty ImagesGeorge Russell se accidentó en la Sprint de Singapur

Kimi Antonelli dio un nuevo paso hacia el campeonato de la Fórmula 1. El líder del campeonato no pudo terminar en el podio de la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur 2026, pero le sirvió para sacarle cinco puntos más de ventaja a George Russell en la lucha por el Mundial.

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El británico comenzó segundo en la Sprint y tomó el liderato rápidamente tras una mala largada de Max Verstappen, pero se estrelló antes de completar la primera vuelta y no sumó ninguna unidad.

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Ahora bien, Russell sería uno de los nueve pilotos (entre ellos Franco Colapinto) que no pudieron completar la carrera en el Circuito Urbano Marina Bay. Es decir, solamente 13 autos vieron la bandera a cuadros.

Tabla del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 325 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 236 puntos
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 221 puntos
  4. Charles Leclerc (Ferrari) – 197 puntos
  5. Max Verstappen (Red Bull) – 196 puntos
  6. Lando Norris (McLaren) – 189 puntos
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 128 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 96 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 69 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
  14. Nico Hülkenberg (Audi) – 11 puntos
  15. Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
  16. Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
  17. Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
  18. Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
  19. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
  21. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  23. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
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Tabla del Campeonato de Constructores 2026

  1. Mercedes – 561 puntos
  2. Ferrari – 418 puntos
  3. McLaren – 317 puntos
  4. Red Bull Racing – 306 puntos
  5. Racing Bulls – 94 puntos
  6. Alpine – 68 puntos
  7. Haas – 34 puntos
  8. Audi – 21 puntos
  9. Williams – 12 puntos
  10. Aston Martin – 7 puntos
  11. Cadillac – 0 puntos

Resultado de la carrera Sprint del GP de Singapur 2026

  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. Lewis Hamilton (Ferrari)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)
  4. Kimi Antonelli (Mercedes)
  5. Liam Lawson (Racing Bulls)
  6. Oliver Bearman (Haas)
  7. Nico Hülkenberg (Audi)
  8. Lando Norris (McLaren)
  9. Pierre Gasly (Alpine)
  10. Esteban Ocon (Haas)
  11. Fernando Alonso (Aston Martin)
  12. Carlos Sainz (Williams)
  13. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  14. Oscar Piastri (McLaren) – DNF
  15. Alexander Albon (Williams) – DNF
  16. Gabriel Bortoleto (Audi) – DNF
  17. Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF
  18. Franco Colapinto (Alpine) – DNF
  19. Isack Hadjar (Red Bull) – DNF
  20. George Russell (Mercedes) – DNF
  21. Sergio Pérez (Cadillac) – DNF
  22. Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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