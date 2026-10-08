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Fórmula 1

Ralf Schumacher criticó a Lando Norris y defendió a Franco Colapinto

El hermano de Michael se puso del lado del piloto argentino tras el Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1.

Ralf Schumacher criticó duramente a Lando Norris tras el GP de Baréin
© Getty ImagesRalf Schumacher criticó duramente a Lando Norris tras el GP de Baréin

El incidente entre Franco Colapinto y Lando Norris sigue dando que hablar en la Fórmula 1. Si bien el piloto británico de McLaren ya pidió perdón por sus declaraciones, Ralf Schumacher no dejó pasar su error en el GP de Baréin y lo criticó duramente.

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Norris casi choca con Oscar Piastri detrás del Safety Car en Malasia mientras calentaba los neumáticos y tuvo que salirse de la pista. Tras este incidente, Schumacher aseguró: “Lo de Norris fue mucho más vergonzoso que lo de Colapinto”.

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Ralf, hermano de Michael Schumacher, explicó que la situación de Franco en Azerbaiyán fue en carrera y dejó en claro que la de Norris en el GP de Baréin fue mucho peor. Él lo sabe. Si lo mismo ocurre en Bakú, acaba contra el muro, sentenció.

Ralf Schumacher en el paddock de la Fórmula 1 (Getty Images)

Ralf Schumacher en el paddock de la Fórmula 1 (Getty Images)

El error de Lando Norris que criticó Ralf Schumacher

En síntesis

  • Ralf Schumacher criticó duramente el error de Lando Norris en el GP de Baréin.
  • Lando Norris casi choca con Oscar Piastri detrás del Safety Car en Malasia.
  • Azerbaiyán fue donde ocurrió el incidente de carrera del piloto Franco Colapinto.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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