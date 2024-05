Luego de que el lunes Ramón Planes le comunicara a Marcelo Gallardo que no seguirá siendo el entrenador del Al Ittihad la próxima temporada, hasta el momento no hay acuerdo para su desvinculación.

La situación es sencilla de entender: si al Muñeco lo despiden ahora, deberán pagarle una multa y, por el contrario, si él renuncia, será multado. El ex River, después de haber sido informado de que no será tenido más en cuenta optó por no dirigir los tres partidos que quedan, pero esto no se resuelve fácil.

Ninguna de las partes está dispuesta a abonar la millonaria multa, por lo que de no haber un acuerdo en las próximas horas se verán obligadas a continuar. El jueves, Al Ittihad se mide contra Al Khaleej por la liga de Arabia Saudita y hasta el momento, Gallardo estará sentado en el banco.

Este giro inesperado es una novedad, sobre todo si se tiene en cuenta que el plan del DT es viajar cuanto antes hacia la Argentina e incluso ya se conoció que el Milan busca tener una reunión con él porque lo tiene en carpeta para la próxima campaña.

Es curioso que en este contexto, Gallardo tenga que seguir al frente del Al Ittihad que marcha quinto en la liga saudí cuando restan tres jornadas para el final y el equipo puja por un lugar en la próxima Champions League de Asia.

Cómo le fue a Gallardo en el Al-Ittihad

30 partidos

14 victorias

3 empates

13 derrotas

50% de los puntos obtenidos

49 goles a favor

53 goles en contra

0 títulos

Entre otros resultados deportivos, quedó afuera de la Champions, de la Copa del Rey y el Mundial de Clubes. Tampoco pudo ganar la Supercopa, y a su vez, perdió los 8 partidos que jugó contra los del “Big-5” de la liga.