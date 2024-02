Luego de lo que fue la derrota sobre la hora contra Al Hilal, el Inter Miami cerraba su gira amistosa en Arabia Saudita enfrentándose al Al Nassr en el Kingdom Arena, en un encuentro que contó con la particularidad de que no jugaron ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, las figuras de estos equipos por distintas lesiones.

Desde el primer minuto, el equipo local fue quien marcó el ritmo del partido, teniendo la posesión de la pelota, y rápidamente logró ponerse en ventaja, antes de los 5 minutos, con un gol del brasileño Otavio tras una mala salida de Tomás Avilés en el fondo cuando quiso salir jugando.

Ubicado en el palco, Cristiano Ronaldo, quien se encuentra recuperándose de un desgarro, celebró con euforia el primer tanto de su equipo, parándose y gritando con los brazos en alto, para luego aplaudir por la buena definición del delantero brasileño, que se sacó la marca de Sergey Krivtsov para luego rematar.

Como si fuera poco, el equipo árabe tan solo 7 minutos después volvió a pegar, esta vez con un lindo gol de Anderson Talisca, quien definió dentro del área chica con el arco a su merced luego de una buena jugada colectiva del Al Nassr tras recuperar en campo rival tras otro error en la salida de las Garzas.

Tras este tanto, el delantero portugués, que ahora estaba más tranquilo por el resultado y el rendimiento de sus compañeros, celebró con alegría este tanto, aplaudiendo en el palco junto a los directivos que lo acompañaban.

Antes del cuarto de hora, con un verdadero golazo de Aymeric Laporte de tiro libre, desde atrás de la cancha, sorprendiendo al arquero Drake Callender, quien se encontraba adelantado, con un potente remate de más de 60 metros, en el que la pelota recién picó tras pegar en la red, generando la sorpresa de Ronaldo, quien no podía creer el tanto de su compañero.

¿Por qué Lionel Messi no jugó contra Al Nassr?

El delantero argentino no fue parte del equipo comandado por Gerardo Martino debido a que viene arrastrando una molestia en el biceps femoral derecho que lo tiene a maltraer desde el año pasado.

Los próximos partidos del Inter Miami