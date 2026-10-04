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Dónde ver EN VIVO Chipre vs. Letonia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Chipre y Letonia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Cyprus vs. Latvia, Liga de Naciones
Cyprus vs. Latvia, Liga de Naciones

Chipre recibe a Letonia este lunes 5 de octubre por la cuarta jornada de la Liga de Naciones.

Chipre llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Letonia tratará de dar el golpe.

Horario del partido

  • Argentina: 13:00 hs
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Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Chipre ganó 2-0 como local ante Armenia. El conjunto marcha 26° con 4 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Letonia.

Letonia viene de perder 1-2 como local ante Montenegro. El equipo ocupa el puesto 46 con 1 punto. Antes empató 0-0 como local ante Chipre.

El historial entre Chipre y Letonia

Chipre y Letonia se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 2 triunfos de Chipre y 2 empates.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
28/09/2026Letonia vs. Chipre0-0UEFA Nations League
21/03/2024Chipre vs. Letonia1-1Friendlies
13/02/1997Chipre vs. Letonia2-0Friendlies
11/03/1996Chipre vs. Letonia1-0Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Chipre y Letonia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Chipre suma 4 puntos en el torneo.
  • Letonia suma 1 punto en el torneo.
Redacción Bolavip
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