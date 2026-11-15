Letonia vs. Armenia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Letonia y Armenia se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Letonia recibe a Armenia este domingo 15 de noviembre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Con el descenso de categoría ya prácticamente asumido, Letonia llega a este partido jugándose casi nada más que el orgullo. Armenia, en cambio, todavía puede mirar hacia arriba en el grupo y necesita sumar para no quedar al margen de esa pelea.

No hay demasiado en juego para los locales más allá de cerrar el año con una buena imagen, pero para la visita cada punto cuenta en la tabla de la Liga de Naciones.

La actualidad de ambos equipos

Letonia no gana hace rato y los números de esta fecha lo confirman: cayó ante Montenegro y también ante Chipre, acumulando derrotas en sus últimos tres compromisos. Con un solo punto en cinco presentaciones y ubicada 49ª entre 54 equipos, la realidad del equipo es dura y no hay margen de mejora inmediata a la vista.

Armenia llega en una situación bastante distinta, aunque tampoco ideal. Viene de empatar sin goles ante Montenegro y de igualar 1-1 como local frente a Chipre, resultados que le permitieron sumar pero no despegar en la tabla. Con 5 puntos y el puesto 34, el equipo necesita convertir esos empates en victorias si quiere escalar posiciones antes de que termine la fase.

El historial entre Letonia y Armenia

El historial reciente entre ambos es claramente favorable a Armenia, que ganó 4 de los 7 cruces y perdió apenas 2, con un empate de por medio. En el global de goles también manda la visita, con 10 convertidos contra 7 de Letonia.

El antecedente más reciente fue en septiembre de 2026, cuando Armenia se impuso 2-0. Antes de eso, en 2024, también se quedó con la victoria por 2-1 en condición de local.

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Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/09/2026 Armenia vs. Letonia 2-0 UEFA Nations League 17/11/2024 Letonia vs. Armenia 1-2 UEFA Nations League 07/09/2024 Armenia vs. Letonia 4-1 UEFA Nations League 12/10/2023 Letonia vs. Armenia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 19/06/2023 Armenia vs. Letonia 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 03/09/2014 Letonia vs. Armenia 2-0 Friendlies 11/02/2009 Letonia vs. Armenia 0-0 Friendlies

Horario del partido

Argentina: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs

Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs

Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs

España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs

Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs

Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs

Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

Letonia y Armenia se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Letonia suma 1 punto en el torneo.

suma 1 punto en el torneo. Armenia suma 5 puntos en el torneo.