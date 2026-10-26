La tabla histórica de los ganadores del Balón de Oro tras la victoria de Harry Kane

Este lunes 26 de octubre, Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026. En la ceremonia llevada a cabo en el The London Palladium de Londres, la revista Football France hizo entrega de los premios más destacados y, según los votos recolectados, se convirtió en el Mejor Futbolista del Mundo durante la última temporada.
Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026. (Getty Images)
En la edición número 70 de la historia de este relevante premio que mantiene en vilo a todo el ambiente deportivo, no es el único premio que otorga. Es que además del ya mencionado, en esta extraordinaria ceremonia también se hace la entrega de otros 12 trofeos individuales que destacan lo hecho por futbolistas tanto en la rama masculina como en la femenina.
Lo cierto es que Harry Kane es el nuevo Balón de Oro, premio que ganó por primera vez en su carrera profesional. Un dato importante a tener en cuenta es que a lo largo de la temporada convirtió 73 goles y repartió 8 asistencias a sus compañeros en un total de 65 partidos oficiales, entre lo disputado con Bayern Múnich y la Selección de Inglaterra.
Uno por uno, todos los ganadores del Balón de Oro
- 2026 | HARRY KANE
- 2025 | Ousmane Dembélé
- 2024 | Rodri Hernández
- 2023 | Lionel Messi
- 2022 | Karim Benzema
- 2021 | Lionel Messi
- 2019 | Lionel Messi
- 2018 | Luka Modrić
- 2017 | Cristiano Ronaldo
- 2016 | Cristiano Ronaldo
- 2015 | Lionel Messi
- 2014 | Cristiano Ronaldo
- 2013 | Cristiano Ronaldo
- 2012 | Lionel Messi
- 2011 | Lionel Messi
- 2010 | Lionel Messi
- 2009 | Lionel Messi
- 2008 | Cristiano Ronaldo
- 2007 | Kaká
- 2006 | Fabio Cannavaro
- 2005 | Ronaldinho
- 2004 | Andriy Shevchenko
- 2003 | Pavel Nedved
- 2002 | Ronaldo Nazário
- 2001 | Michael Owen
- 2000 | Luís Figo
- 1999 | Rivaldo
- 1998 | Zinedine Zidane
- 1997 | Ronaldo Nazário
- 1996 | Matthias Sammer
- 1995 | George Weah
- 1994 | Hristo Stoichkov
- 1993 | Roberto Baggio
- 1992 | Marco van Basten
- 1991 | Jean-Pierre Papin
- 1990 | Lothar Matthäus
- 1989 | Marco van Basten
- 1988 | Marco van Basten
- 1987 | Ruud Gullit
- 1986 | Igor Belánov
- 1985 | Michel Platini
- 1984 | Michel Platini
- 1983 | Michel Platini
- 1982 | Paolo Rossi
- 1981 | Karl-Heinz Rummenigge
- 1980 | Karl-Heinz Rummenigge
- 1979 | Kevin Keegan
- 1978 | Kevin Keegan
- 1977 | Allan Simonsen
- 1976 | Franz Beckenbauer
- 1975 | Oleg Blojín
- 1974 | Johan Cruyff
- 1973 | Johan Cruyff
- 1972 | Franz Beckenbauer
- 1971 | Johan Cruyff
- 1970 | Gerd Müller
- 1969 | Gianni Rivera
- 1968 | George Best
- 1967 | Flórian Albert
- 1966 | Bobby Charlton
- 1965 | Eusébio da Silva
- 1964 | Denis Law
- 1963 | Lev Yashin
- 1962 | Josef Masopust
- 1961 | Omar Sívori
- 1960 | Luis Suárez
- 1959 | Alfredo Di Stéfano
- 1958 | Raymond Kopa
- 1957 | Alfredo Di Stéfano
- 1956 | Stanley Matthews