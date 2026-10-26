La tabla histórica de los ganadores del Balón de Oro tras la victoria de Harry Kane

El inglés se quedó con el galardón en 2026 al vencer a Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri y Lionel Messi, entre otros cracks.

Este lunes 26 de octubre, Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026. En la ceremonia llevada a cabo en el The London Palladium de Londres, la revista Football France hizo entrega de los premios más destacados y, según los votos recolectados, se convirtió en el Mejor Futbolista del Mundo durante la última temporada.

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026. (Getty Images)

En la edición número 70 de la historia de este relevante premio que mantiene en vilo a todo el ambiente deportivo, no es el único premio que otorga. Es que además del ya mencionado, en esta extraordinaria ceremonia también se hace la entrega de otros 12 trofeos individuales que destacan lo hecho por futbolistas tanto en la rama masculina como en la femenina.

Lo cierto es que Harry Kane es el nuevo Balón de Oro, premio que ganó por primera vez en su carrera profesional. Un dato importante a tener en cuenta es que a lo largo de la temporada convirtió 73 goles y repartió 8 asistencias a sus compañeros en un total de 65 partidos oficiales, entre lo disputado con Bayern Múnich y la Selección de Inglaterra.

Uno por uno, todos los ganadores del Balón de Oro