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Balón de Oro

Gala del Balón de Oro 2026 EN VIVO y ONLINE: la ceremonia y todos los premios

En el London Palladium de Inglaterra, la revista Football France hace entrega a los premios: Mejor Futbolista, Arquero, Sub-21, Entrenador y Club.

El trofeo del Balón de Oro.
© GettyEl trofeo del Balón de Oro.

Este lunes 26 de octubre, se lleva a cabo la ceremonia del Balón de Oro 2026 en el The London Palladium de Londres, Inglaterra. La gala comienza a las 17 horas de Argentina, donde la revista Football France hará entrega de los premios más destacados del fútbol: Mejor Futbolista, Mejor Arquero, Mejor Sub-21, Mejor Entrenador y Mejor Club (masculino y femenino).

Minuto a minuto de los premios

  • Lautaro Martínez quedó en el puesto 22.
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Los nominados al Balón de Oro 2026

  • Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)
  • Pau Cubarsí (España/Barcelona)
  • Marc Cucurella (España/Chelsea – Real Madrid)
  • Ousmane Dembelé (Francia/PSG)
  • Erling Haaland (Noruega/Manchester City)
  • Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)
  • Hakimi (Marruecos/PSG)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/PSG)
  • Lamine Yamal (España/Barcelona)
  • Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)
  • Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)
  • Joao Neves (Portugal/PSG)
  • Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)
  • Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)
  • Rodri (España/Manchester City – Barcelona)
  • Ferrán Torres (España/Barcelona – PSG)
  • Fabián Ruiz (España/PSG)
  • Vitinha (Portugal/PSG)
  • Vinícius Jr (Brasil/Real Madrid)

Los nominados al Lev Yashin

  • Yassine Bounou (Al-Hilal)
  • Thibaut Courtois (Real Madrid)
  • Gregor Kovel (Borussia Dortmund)
  • Joan García (Barcelona)
  • Édouard Mendy (Al-Ahli)
  • Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea)
  • David Raya (Arsenal)
  • Vozinha (Colo Colo)
  • Unai Simón (Athletic Bilbao)
  • Matvey Safonov (Paris Saint Germain)

Las nominadas a mejor jugadora

  • Selma Bacha (Lyon)
  • Barbra Banda (Orlando Pride)
  • Esmee Brugts (Barcelona)
  • Klara Bühl (Bayern Múnich)
  • Mariona Caldentey (Arsenal)
  • Scarlett Camberos (Club América)
  • Kerstin Casparij (Manchester City)
  • Temwa Chawinga (Kansas City)
  • Cata Coll (Barcelona)
  • Melchie Dumornay (Lyon)
  • Caroline Graham Hansen (Barcelona)
  • Alex Greenwood (Manchester City)
  • Patri Guijarro (Barcelona)
  • Pernille Harder (Bayern Múnich)
  • Yui Hasegawa (Manchester City)
  • Rose Lavelle (Gotham FC)
  • Mapi León (Barcelona/London City Lionesses)
  • Lorena (Kansas City)
  • Melvine Malard (Manchester United/Chelsea)
  • Manaka Matsukubo (North Carolina Courage/Chelsea)
  • Vivianne Miedema (Manchester City)
  • Ewa Pajor (Bracelona)
  • Claudia Pina (Barcelona)
  • Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses )
  • Wendie Renard (Lyon)
  • Alessia Russo (Arsenal)
  • Khadija Shaw (Manchester City)
  • Momoko Tanikawa (Bayern Múnich)
  • Caroline Weir (Real Madrid/Lyon)
  • Tessa Wullaert (Inter/Como)

Los nominados a mejor entrenador masculino

  • Mikel Arteta (Arsenal)
  • Luis de la Fuente (Selección de España)
  • Unai Emery (Aston Villa)
  • Vincent Kompany (Bayern Munich)
  • Luis Enrique (Paris Saint Germain)

Los nominados a mejor entrenador femenino

  • Jonathan Giráldez (Olympique Lyon)
  • Andrée Jeglertz (Manchester City)
  • Nils Nielsen (Selección de Japón)
  • Pere Romeu (Barcelona)
  • Elena Sadiku (BK Häcken)

Las nominadas a mejor arquera

  • Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
  • Cata Coll (Barcelona)
  • Hannah Hampton (Chelsea)
  • Lorena (Kansas City Current)
  • Ayaka Yamashita (Manchester City)

Los nominados a mejor club masculino

  • Arsenal (Inglaterra)
  • Bayern Múnich (Alemania)
  • Bodø/Glimt (Noruega)
  • Flamengo (Brasil)
  • Paris Saint Germain (Francia)

Los nominados a mejor club femenino

  • Barcelona (España)
  • Bayern Munich (Alemania)
  • América (México)
  • Manchester City (Inglaterra)
  • Olympique Lyon (Francia)

Los nominados a mejor jugador sub 21

  • Kerim Alajbegović (Salzuburgo/Juventus)
  • Ayyoub Bouaddi (Manchester City)
  • Pau Cubarsí (Barcelona)
  • Yan Diomandé (Leipzig/Real Madrid)
  • Lennart Karl (Bayern Múnich)
  • Éli Junior Kroupi (Bournemouth)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Johan Manzambi (Friburgo/Aston Villa)
  • Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)
  • Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain)

Las nominadas a mejor jugadora sub 21

  • Veerle Buurman (Chelsea)
  • Vicky López (Barcelona)
  • Felicia Schröder (Real Madrid)
  • Clara Serrajordi (Barcelona)
  • Lily Yohannes (Lyon)
Ver también

Balón de Oro 2026: cuándo se entrega y los argentinos nominados

Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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