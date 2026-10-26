Gala del Balón de Oro 2026 EN VIVO y ONLINE: la ceremonia y todos los premios

Este lunes 26 de octubre, se lleva a cabo la ceremonia del Balón de Oro 2026 en el The London Palladium de Londres, Inglaterra. La gala comienza a las 17 horas de Argentina, donde la revista Football France hará entrega de los premios más destacados del fútbol: Mejor Futbolista, Mejor Arquero, Mejor Sub-21, Mejor Entrenador y Mejor Club (masculino y femenino).
Minuto a minuto de los premios
- Lautaro Martínez quedó en el puesto 22.
Los nominados al Balón de Oro 2026
- Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)
- Pau Cubarsí (España/Barcelona)
- Marc Cucurella (España/Chelsea – Real Madrid)
- Ousmane Dembelé (Francia/PSG)
- Erling Haaland (Noruega/Manchester City)
- Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)
- Hakimi (Marruecos/PSG)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/PSG)
- Lamine Yamal (España/Barcelona)
- Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)
- Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)
- Joao Neves (Portugal/PSG)
- Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)
- Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)
- Rodri (España/Manchester City – Barcelona)
- Ferrán Torres (España/Barcelona – PSG)
- Fabián Ruiz (España/PSG)
- Vitinha (Portugal/PSG)
- Vinícius Jr (Brasil/Real Madrid)
Los nominados al Lev Yashin
- Yassine Bounou (Al-Hilal)
- Thibaut Courtois (Real Madrid)
- Gregor Kovel (Borussia Dortmund)
- Joan García (Barcelona)
- Édouard Mendy (Al-Ahli)
- Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea)
- David Raya (Arsenal)
- Vozinha (Colo Colo)
- Unai Simón (Athletic Bilbao)
- Matvey Safonov (Paris Saint Germain)
Las nominadas a mejor jugadora
- Selma Bacha (Lyon)
- Barbra Banda (Orlando Pride)
- Esmee Brugts (Barcelona)
- Klara Bühl (Bayern Múnich)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Scarlett Camberos (Club América)
- Kerstin Casparij (Manchester City)
- Temwa Chawinga (Kansas City)
- Cata Coll (Barcelona)
- Melchie Dumornay (Lyon)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona)
- Alex Greenwood (Manchester City)
- Patri Guijarro (Barcelona)
- Pernille Harder (Bayern Múnich)
- Yui Hasegawa (Manchester City)
- Rose Lavelle (Gotham FC)
- Mapi León (Barcelona/London City Lionesses)
- Lorena (Kansas City)
- Melvine Malard (Manchester United/Chelsea)
- Manaka Matsukubo (North Carolina Courage/Chelsea)
- Vivianne Miedema (Manchester City)
- Ewa Pajor (Bracelona)
- Claudia Pina (Barcelona)
- Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses )
- Wendie Renard (Lyon)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Khadija Shaw (Manchester City)
- Momoko Tanikawa (Bayern Múnich)
- Caroline Weir (Real Madrid/Lyon)
- Tessa Wullaert (Inter/Como)
Los nominados a mejor entrenador masculino
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis de la Fuente (Selección de España)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Vincent Kompany (Bayern Munich)
- Luis Enrique (Paris Saint Germain)
Los nominados a mejor entrenador femenino
- Jonathan Giráldez (Olympique Lyon)
- Andrée Jeglertz (Manchester City)
- Nils Nielsen (Selección de Japón)
- Pere Romeu (Barcelona)
- Elena Sadiku (BK Häcken)
Las nominadas a mejor arquera
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
- Cata Coll (Barcelona)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Lorena (Kansas City Current)
- Ayaka Yamashita (Manchester City)
Los nominados a mejor club masculino
- Arsenal (Inglaterra)
- Bayern Múnich (Alemania)
- Bodø/Glimt (Noruega)
- Flamengo (Brasil)
- Paris Saint Germain (Francia)
Los nominados a mejor club femenino
- Barcelona (España)
- Bayern Munich (Alemania)
- América (México)
- Manchester City (Inglaterra)
- Olympique Lyon (Francia)
Los nominados a mejor jugador sub 21
- Kerim Alajbegović (Salzuburgo/Juventus)
- Ayyoub Bouaddi (Manchester City)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Yan Diomandé (Leipzig/Real Madrid)
- Lennart Karl (Bayern Múnich)
- Éli Junior Kroupi (Bournemouth)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Johan Manzambi (Friburgo/Aston Villa)
- Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)
- Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain)
Las nominadas a mejor jugadora sub 21
- Veerle Buurman (Chelsea)
- Vicky López (Barcelona)
- Felicia Schröder (Real Madrid)
- Clara Serrajordi (Barcelona)
- Lily Yohannes (Lyon)